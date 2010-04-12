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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1512151315141515

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:39

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/


Первое что бросилось в глаза нет расчетов )))

Никогда не интересовался этой темой, но вот решил сам все проверить.
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
2060101364,5 тыс.грн + 388630087,1 тыс грн = 2.448.731.451,6 тыс грн.

Теперь заходим на сайт Минфина и смотрим размер державного и гарантованного боргу.
Последние данные на 31.05.2019 - 2106,49 млрд.грн.
Зазор 342 млрд грн

Вообщето из додатка 2 к сему документу следует:
Внутрішні запозичення - 202,019,348.7

Но статьи 16,17 дают право вsпустить больше

Но с условиями продавать самим себе (ятак понял)
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:43

Отоварили самых дерганых, теперь можно откатить)
Но на волне роста фин учреждения еще заработают себе на печенеки до понедельника.
А там, снова можно кота подбросить :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:46

  Rainbow написав:Отоварили самых дерганых, теперь можно откатить)
Но на волне роста фин учреждения еще заработают себе на печенеки до понедельника.
А там, снова можно кота подбросить :mrgreen:

Шото отката незаметно. Скорее утаптывание и фиксация уровня. Не факт, что следующая ступенька будет вниз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:49

  Вкладчик1234 написав:
  Rainbow написав:Отоварили самых дерганых, теперь можно откатить)
Но на волне роста фин учреждения еще заработают себе на печенеки до понедельника.
А там, снова можно кота подбросить :mrgreen:

Шото отката незаметно. Скорее утаптывание и фиксация уровня. Не факт, что следующая ступенька будет вниз

Зображення

Зображення

Зображення

Рост экономики Украины в 2019 году может ускориться до 3,2%, а инфляция ожидается ниже 8%.

Такими прогнозами поделился генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, глава набсовета Центра экономической стратегии (ЦЭС) Томаш Фиала.

“У нас действительно макроэкономическая ситуация в Украине лучше, чем была 5 лет назад и более. Наша компания сделала апгрейд макроэкономических показателей на этот год. Мы подняли прогноз по росту экономики благодаря росту внутреннего спроса с 2,7% до 3,2%. Также мы ожидаем, что инфляция упадет ниже 8%”, – сказал Фиала.

Он сообщил о пересмотре прогнозного курса национальной валюты по итогам текущего года в сторону снижения до 27,5 гривны за доллар.

“Также мы сделали апгрейд по курсу. На конец текущего года ранее ожидали курс 29,7 гривны/доллар, сейчас ожидаем 27,5 гривны/доллар”,- сказал Фиала, добавив, что такой улучшенный прогноз связан с улучшением текущего счета платежного баланса.

Эксперт подчеркнул, что для обеспечения экономического роста более быстрыми темпами Украине необходимо привлекать как внешние, так и внутренние инвестиции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 10:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що, сьогодні повторюємо вчорашній сценарій - стартуємо 25.85-25.90. Опускаємся до 25.70-25.75. І потім ростемо до закриття на рівень 26.00-26.10?
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:00

vitaliian
Томаш Фиала великий прогнозист :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:03

Кто в теме, товарищ правду написал или нет?
Фейсбук Сергей Саливон вчера

Думаю, что он неплохо разбирается в этом. Раньше он в "Бизнесе" писал по теме налогов.
gritzko
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10

  vitaliian написав:тас продаёт по 95
рада покупает по 95
надо их познакомить)

А по факту у первых нету бакса у вторых гривны.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:15

  gritzko написав:
Кто в теме, товарищ правду написал или нет?
Фейсбук Сергей Саливон вчера

Думаю, что он неплохо разбирается в этом. Раньше он в "Бизнесе" писал по теме налогов.

Думать конечно полезно, но законы читать еще никому не мешало, выше уже все разжевали. Чувак написал фигню.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:18

  Doctor написав:Ну що, сьогодні повторюємо вчорашній сценарій - стартуємо 25.85-25.90. Опускаємся до 25.70-25.75. І потім ростемо до закриття на рівень 26.00-26.10?


Доктор, Вы то чего переживаете, особенно, если Вы кардиолог? Работы прибавится.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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