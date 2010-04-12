Додано: Чет 11 лип, 2019 10:42

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



У четвер на валютному ринку настає «момент істини».

З одного боку — фактично усі вчорашні чинники, які грали на користь гривні майже не спрацювали (долар стрімко дорожчав), з іншого — і сьогодні гривні буде не легше (надто вже багато нових причин для її падіння додасться у четвер).



Тому або котирування продовжують йти вгору (на користь чого спрацюють багато причин, про які нижче), або спекулятивна складова вчорашніх торгів швидко видихнеться і котирування частково заспокояться.



У будь-якому випадку, статистика торгів буде перебувати у межах до 420 млн доларів при укладанні до 510 угод. Тепер про все по порядку:



Проти гривні працює:



1) Стрімке зростання ліквідності в банківській системі. Коррахунки на ранок четверга злетіли відразу на 23,3 млрд гривень — до 58,8 млрд і цей гривневий навіс так чи інакше буде «тиснути» на валютний міжбанк. Це дозволяє спекулянтам продовжити розгойдувати курс, тим більше, що вчора це їм вдалося;



2) Різке збільшення попиту на валюту з боку великих клієнтів (в першу чергу — держкомпаній-імпортерів енергоносіїв, читай НАК «Нафтогаз» і Ко, та нафтовиків), а також декількох банків, які купували валюту на свою позицію. За спостереженнями учасників торгів саме ці категорії клієнтів і самі банки-фактично підірвали вчора ринок. Це на руку як спекулянтам, яким вже набридла тільки робота «в дві сторони», так і експортерам з нерезидентами (тим, хто скуповує українські гривневі облігації). Тому спроби «розігріти ринок» отримали вдячних і впливових союзників;



3) Поведінка готівкового ринку, де попит на валюту досить високий, що одночасно зі зростанням котирувань міжбанку тягне доверху курси в обмінниках. Власники обмінок і сьогодні будуть уважно стежити за міжбанком та оперативно змінювати свої курси;



4) Поведінка Нацбанку. НБУ поки більше стурбований поповненням резервів, ніж безпосередньо трендом на міжбанку. За інформацією учасників ринку він навіть вчора (коли надлишку валюти не було) все ж таки виходив «по-тихому» з купівлею долара, що теж зіграло проти гривні. Правда потім — частину валюти продав (але вже значно дорожче) через інтервенцію за єдиним курсом. Остаточну статистику таких «ігор» НБУ ми отримаємо вже до наступного понеділка і стане зрозуміло — наскільки наш регулятор «загрався з валютою»;



На користь гривні працює тільки один фактор — наближення періоду податкових платежів у клієнтів за підсумками кварталу. Це психологічно заспокоює ту частину клієнтів, які побоюються істотного подальшого зростання курсу.



Ми зберігаємо свій вчорашній прогноз про те, що курсове «дно» вже пройдено і міжбанк продовжить корекцію. Інша справа, що ця корекція не завжди проходить тільки в бік зростання курсу, а зазвичай відбувається поступово. Іншими словами — в долар по 25,50 ми зараз «не віримо».



Прогнозуємо на четвер широкий коридор по долару в межах 25,65-25,90 гривень з активними курсовими коливаннями протягом дня в залежності від дій великих гравців і в першу чергу — НАК «Нафтогаз».



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,65 — 25,85 і продаж 25,97-26,20 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,80-26,01 гривень та продаж 26,09-26,20 гривень.