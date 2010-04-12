Доктор, Вы то чего переживаете, особенно, если Вы кардиолог? Работы прибавится.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:18
Доктор, Вы то чего переживаете, особенно, если Вы кардиолог? Работы прибавится.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:32
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:42
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
У четвер на валютному ринку настає «момент істини».
З одного боку — фактично усі вчорашні чинники, які грали на користь гривні майже не спрацювали (долар стрімко дорожчав), з іншого — і сьогодні гривні буде не легше (надто вже багато нових причин для її падіння додасться у четвер).
Тому або котирування продовжують йти вгору (на користь чого спрацюють багато причин, про які нижче), або спекулятивна складова вчорашніх торгів швидко видихнеться і котирування частково заспокояться.
У будь-якому випадку, статистика торгів буде перебувати у межах до 420 млн доларів при укладанні до 510 угод. Тепер про все по порядку:
Проти гривні працює:
1) Стрімке зростання ліквідності в банківській системі. Коррахунки на ранок четверга злетіли відразу на 23,3 млрд гривень — до 58,8 млрд і цей гривневий навіс так чи інакше буде «тиснути» на валютний міжбанк. Це дозволяє спекулянтам продовжити розгойдувати курс, тим більше, що вчора це їм вдалося;
2) Різке збільшення попиту на валюту з боку великих клієнтів (в першу чергу — держкомпаній-імпортерів енергоносіїв, читай НАК «Нафтогаз» і Ко, та нафтовиків), а також декількох банків, які купували валюту на свою позицію. За спостереженнями учасників торгів саме ці категорії клієнтів і самі банки-фактично підірвали вчора ринок. Це на руку як спекулянтам, яким вже набридла тільки робота «в дві сторони», так і експортерам з нерезидентами (тим, хто скуповує українські гривневі облігації). Тому спроби «розігріти ринок» отримали вдячних і впливових союзників;
3) Поведінка готівкового ринку, де попит на валюту досить високий, що одночасно зі зростанням котирувань міжбанку тягне доверху курси в обмінниках. Власники обмінок і сьогодні будуть уважно стежити за міжбанком та оперативно змінювати свої курси;
4) Поведінка Нацбанку. НБУ поки більше стурбований поповненням резервів, ніж безпосередньо трендом на міжбанку. За інформацією учасників ринку він навіть вчора (коли надлишку валюти не було) все ж таки виходив «по-тихому» з купівлею долара, що теж зіграло проти гривні. Правда потім — частину валюти продав (але вже значно дорожче) через інтервенцію за єдиним курсом. Остаточну статистику таких «ігор» НБУ ми отримаємо вже до наступного понеділка і стане зрозуміло — наскільки наш регулятор «загрався з валютою»;
На користь гривні працює тільки один фактор — наближення періоду податкових платежів у клієнтів за підсумками кварталу. Це психологічно заспокоює ту частину клієнтів, які побоюються істотного подальшого зростання курсу.
Ми зберігаємо свій вчорашній прогноз про те, що курсове «дно» вже пройдено і міжбанк продовжить корекцію. Інша справа, що ця корекція не завжди проходить тільки в бік зростання курсу, а зазвичай відбувається поступово. Іншими словами — в долар по 25,50 ми зараз «не віримо».
Прогнозуємо на четвер широкий коридор по долару в межах 25,65-25,90 гривень з активними курсовими коливаннями протягом дня в залежності від дій великих гравців і в першу чергу — НАК «Нафтогаз».
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,65 — 25,85 і продаж 25,97-26,20 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,80-26,01 гривень та продаж 26,09-26,20 гривень.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:46
НБУ вчера не выходил на межбанк.
Кор.счета 58,8 млрд ( +23,3 млрд )
Произошло падение остатков на овернайтах.
Значит все правильно мне объяснили. Мне сказали что до 10 числа банки видят насколько выполняют обязательное резервирование, все что выше уходит в депозитные сертификаты.
Вот первая декада закончилась и банки сократили остатки на овернайтах.
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:48
vitaliian Какой-то волшебный рост экономики, всё растёт опережающими темпами, инфляция замедляется,особенно видно по фруктам и овощам, мясные изделия и мясо с курицей так подешевели,но никто из карательных органов собрать налогов не может,что за х?
Статисты красавцы,но нерезам нравицццо, только у тех кто связан с торговлей и производством почему-то истерика,такой опы не помнят, магия?
И никакого мошенничества?
Думаю курс до 26-ти будет ещё 1.5 недели, а потом на всё воля нерезов)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 11 лип, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54
Вышли данные по остаткам ОВГЗ.
Нерезы нарастили свои вложения в гривневые ОВГЗ на 3,3 млрд.грн , но было погашение долларовых ОВГЗ которых погасили нерезам на 0,4 млрд.грн
В итоге на сегодня портфель нерезов 64,4 млрд ( +2,9 млрд.грн )
Трехлетки были размещены на 1,2 млрд, пятилетки на 2,9 млрд итого 4,1
Получается из 4,1 млрд нерезы купили 3,3 млрд. ( 80% )
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
очень точно, продолжат наливать ещё поживём #ничегонеделая. Начнут забирать деньги, будет новый этап затягивание гаек: лимиты на выдачу валюты, официальный и неофициальный курс валют, повышение акцизов и налогов как расплата за чужие лёгкие деньги, которые берёшь ненадолго, а отдавать то свои и навсегда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я уточнил только новый адрес сайта Сбербанка, так как сам недавно столкнулся с этой проблемой. Что касается его харьковского отделения, то вопрос не ко мне, так как я киевлянин. Сейчас в Киеве курс продажи Сбербанка на его сайте по доллару 26,05, а вчера, по-моему, был 25,83. Эти курсы вполне реальные.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:01
Падали на МБ стремительно, рост же какой-то очень натужный, волнами. Сегодня пока вообще падение. Как и вчера, как и позавчера до обеда. Обычно бывало наоборот, рост на загонах был непрерывным со стремительным ростом перед разворотом. Где-то всех дурят. Разве что рост Евро на Форексе пока радует купивших Евро на двойном дне (доллар-гривня, Евро-доллар).
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:09
В контексте отмены лимитов на репатриацию дивидендов.
Нерезы будут тарится или нет ?
Живите своим умом!
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