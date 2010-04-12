11.07.2019
грн за 100 доларів США 2579.84
Доллар прибавил почти 10 копеек.
Сегоодня торги проходят значительно спокойнее, чем вчера, но по похожему сценарию. Несмотря на вчерашний послеобеденный рост и финальный подскок Рыжика, открылись на пару копеек ниже вчерашнего закрытия. Очень скоро началось плавное снижение, к началу активной фазы торгов котировки просели на 8 копеек. Незадолго до 12 опять наметился небольшой рост, но как-то неуверенно.
Результаты вчерашних интервенций НБУ нулевые. Без дополнительной информации, которая появится позже, это комментировать сложно. То ли НБУ дважды выходил на рынок, но торговал, как это уже неоднократно бывало, только лицом. То ли в начале торгов выкупил валюту, создав дефицит, а потом продал ее обратно, выровняв баланс. В любом случае, стало понятно, что появление на рынке крупных покупателей к дефициту валюты не привело. Если к созданию временного дефицита НБУ не причастен, обвинить крупных покупателей можно только в том, что они поздновато подали заявки, не дав банкам отработать их аккуратно.
Вчера банки почеиу-то решили оставить деньги на ночь у себя, сократив более чем вдвое объем суточных сертификатов. Природа этого явления мне не понятна, но видимая часть ликвидности изрядно увеличилась. По остальным статьям движения мелкие.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.07.2019
Усього, млн дол. США 467.9
Очень много.
Трудно сказать.
Если бы привели статистику по годам за один и тот же период, можно было бы что-то видеть. А так как мы не знаем обычное распределение вывода по году, текущая цифра ни о чем.