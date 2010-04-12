Додано: Чет 11 лип, 2019 11:18

zzzzzz написав: В контексте отмены лимитов на репатриацию дивидендов.

Нерезы будут тарится или нет ? В контексте отмены лимитов на репатриацию дивидендов.Нерезы будут тарится или нет ?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0011.07.2019грн за 100 доларів СШАДоллар прибавил почти 10 копеек.Сегоодня торги проходят значительно спокойнее, чем вчера, но по похожему сценарию. Несмотря на вчерашний послеобеденный рост и финальный подскок Рыжика, открылись на пару копеек ниже вчерашнего закрытия. Очень скоро началось плавное снижение, к началу активной фазы торгов котировки просели на 8 копеек. Незадолго до 12 опять наметился небольшой рост, но как-то неуверенно.Результаты вчерашних интервенций НБУ нулевые. Без дополнительной информации, которая появится позже, это комментировать сложно. То ли НБУ дважды выходил на рынок, но торговал, как это уже неоднократно бывало, только лицом. То ли в начале торгов выкупил валюту, создав дефицит, а потом продал ее обратно, выровняв баланс. В любом случае, стало понятно, что появление на рынке крупных покупателей к дефициту валюты не привело. Если к созданию временного дефицита НБУ не причастен, обвинить крупных покупателей можно только в том, что они поздновато подали заявки, не дав банкам отработать их аккуратно.Вчера банки почеиу-то решили оставить деньги на ночь у себя, сократив более чем вдвое объем суточных сертификатов. Природа этого явления мне не понятна, но видимая часть ликвидности изрядно увеличилась. По остальным статьям движения мелкие.Продаж валюти на міжбанківському ринку09.07.2019Усього, млн дол. США 467.9Очень много.Трудно сказать.Если бы привели статистику по годам за один и тот же период, можно было бы что-то видеть. А так как мы не знаем обычное распределение вывода по году, текущая цифра ни о чем.