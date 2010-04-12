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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1514151515161517

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.07.2019
грн за 100 доларів США 2579.84
Доллар прибавил почти 10 копеек.
Сегоодня торги проходят значительно спокойнее, чем вчера, но по похожему сценарию. Несмотря на вчерашний послеобеденный рост и финальный подскок Рыжика, открылись на пару копеек ниже вчерашнего закрытия. Очень скоро началось плавное снижение, к началу активной фазы торгов котировки просели на 8 копеек. Незадолго до 12 опять наметился небольшой рост, но как-то неуверенно.
Результаты вчерашних интервенций НБУ нулевые. Без дополнительной информации, которая появится позже, это комментировать сложно. То ли НБУ дважды выходил на рынок, но торговал, как это уже неоднократно бывало, только лицом. То ли в начале торгов выкупил валюту, создав дефицит, а потом продал ее обратно, выровняв баланс. В любом случае, стало понятно, что появление на рынке крупных покупателей к дефициту валюты не привело. Если к созданию временного дефицита НБУ не причастен, обвинить крупных покупателей можно только в том, что они поздновато подали заявки, не дав банкам отработать их аккуратно.
Вчера банки почеиу-то решили оставить деньги на ночь у себя, сократив более чем вдвое объем суточных сертификатов. Природа этого явления мне не понятна, но видимая часть ликвидности изрядно увеличилась. По остальным статьям движения мелкие.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.07.2019
Усього, млн дол. США 467.9
Очень много.

  zzzzzz написав:В контексте отмены лимитов на репатриацию дивидендов.
Нерезы будут тарится или нет ?

Трудно сказать.
Если бы привели статистику по годам за один и тот же период, можно было бы что-то видеть. А так как мы не знаем обычное распределение вывода по году, текущая цифра ни о чем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:47

опт утром 26,10 - 26,20.
Сейчас 25,97 - 26,05.
Рост? Какой такой рост?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:49

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 58 754,5 (35 450,2 + 23 304,3) млн.
Овернайти - 17 480 (41 165 - 23 685) млн.

Загальна ліквідність 58 754,5 + 17 480 = 76 234,5 (76 565-330,5) млн. гривень.

Не дуже й змінилась.

Завтра додадуться ще двотижневі сертифікати на суму 30 197 млн. грн.
Цікаво, будут переразміщувати і під яку ставку? Під 17,5 чи..., бо 18 липня перегляд облікової :!: А може в доляр підуть :?:

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подскок дохлой кошки прошёл?
имхо, в этом году в середине августа будет годовое дно
а сейчас попугали маленько
постригли пугливых алешек
мне то што? на всю каклету па27.00 затарился ещё в марте :(
бо гривны жгли №яшку
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:10

  Burton_Hover написав:опт утром 26,10 - 26,20.
Сейчас 25,97 - 26,05.
Не успел слиться. Начал падать на глазах.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:16

Так?

Зображення
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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