Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.07.2019 грн за 100 доларів США 2579.84 Доллар прибавил почти 10 копеек. Сегоодня торги проходят значительно спокойнее, чем вчера, но по похожему сценарию. Несмотря на вчерашний послеобеденный рост и финальный подскок Рыжика, открылись на пару копеек ниже вчерашнего закрытия. Очень скоро началось плавное снижение, к началу активной фазы торгов котировки просели на 8 копеек. Незадолго до 12 опять наметился небольшой рост, но как-то неуверенно. Результаты вчерашних интервенций НБУ нулевые. Без дополнительной информации, которая появится позже, это комментировать сложно. То ли НБУ дважды выходил на рынок, но торговал, как это уже неоднократно бывало, только лицом. То ли в начале торгов выкупил валюту, создав дефицит, а потом продал ее обратно, выровняв баланс. В любом случае, стало понятно, что появление на рынке крупных покупателей к дефициту валюты не привело. Если к созданию временного дефицита НБУ не причастен, обвинить крупных покупателей можно только в том, что они поздновато подали заявки, не дав банкам отработать их аккуратно. Вчера банки почеиу-то решили оставить деньги на ночь у себя, сократив более чем вдвое объем суточных сертификатов. Природа этого явления мне не понятна, но видимая часть ликвидности изрядно увеличилась. По остальным статьям движения мелкие.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 09.07.2019 Усього, млн дол. США 467.9 Очень много.
zzzzzz написав:В контексте отмены лимитов на репатриацию дивидендов. Нерезы будут тарится или нет ?
Трудно сказать. Если бы привели статистику по годам за один и тот же период, можно было бы что-то видеть. А так как мы не знаем обычное распределение вывода по году, текущая цифра ни о чем.
Коррахунки - 58 754,5 (35 450,2 + 23 304,3) млн. Овернайти - 17 480 (41 165 - 23 685) млн.
Загальна ліквідність 58 754,5 + 17 480 = 76 234,5 (76 565-330,5) млн. гривень.
Не дуже й змінилась.
Завтра додадуться ще двотижневі сертифікати на суму 30 197 млн. грн. Цікаво, будут переразміщувати і під яку ставку? Під 17,5 чи..., бо 18 липня перегляд облікової А може в доляр підуть
ВО
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
подскок дохлой кошки прошёл? имхо, в этом году в середине августа будет годовое дно а сейчас попугали маленько постригли пугливых алешек мне то што? на всю каклету па27.00 затарился ещё в марте бо гривны жгли №яшку
По состоянию на 10 июля украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 3,9 млн га или 40% к прогнозу и намолотили 13,1 млн т зерна нового урожая.
Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода.
В частности, намолочено:
озимой пшеницы — 8,6 млн т на площади 2,5 млн га или 37% к прогнозу; ячменя — 4,1 млн т с площади 1,2 млн га или 49% к прогнозу; гороха — 447 тыс. т с площади 204 тыс. га или 71% к прогнозу. Кроме того, собрано 1,4 млн т озимого рапса с площади 649 тыс. га или 50% к прогнозу. При этом средняя урожайность культуры составила 2,16 т/га.