26,00 - 26,07
Стабилизировался и МБ и опты. Если вечернего подскока не будет (а похоже на то), опты могут снова припасть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:18
26,00 - 26,07
Стабилизировался и МБ и опты. Если вечернего подскока не будет (а похоже на то), опты могут снова припасть.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:33
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:36
стабильность
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пивденный в боте 25.80 а в кассе 26.00
Возвращаясь к точности курса, но зелень как всегда у них свежак только нового образа и в достаточном количестве
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54
Дополню инфой 2018 г за 11.07.2018:
Загалом вже намолочено 11,11 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю на площі 3,65 млн га (38%) при врожайності 30,4 ц/га.
Так, у розрізі культур, зібрано:
- озимої пшениці – 7,7 млн тонн на площі 2,46 млн га або 39% до прогнозу;
- ярої пшениці – 14,8 тис. тонн на площі 5,5 тис. га або 3% до прогнозу;
- озимого ячменю – 2,68 млн тонн на площі 774,3 тис. га або 94% до прогнозу;
- ярого ячменю – 379,1 тис. тонн на площі 201,4 тис. га або 13% до прогнозу;
- гороху – 300,4 тис. тонн на площу 207,8 тис. га або 49% до прогнозу.
Если сравнивать - то порядок цифр пока такой же.
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