RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1515151615171518

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:18

  Proofy написав:
  Burton_Hover написав:опт утром 26,10 - 26,20.
Сейчас 25,97 - 26,05.
Не успел слиться. Начал падать на глазах.


26,00 - 26,07

Стабилизировался и МБ и опты. Если вечернего подскока не будет (а похоже на то), опты могут снова припасть.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 61
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:33

  Burton_Hover написав:ЗображенняБез ОВГЗ сезонный минимум должен был быть в районе 26,30 - 26,40, если судить по графику.
Вот и я рассчитывал на такой уровень, когда тарился в середине июня по '37-33...
asti
 
Повідомлень: 756
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:36

стабильность

Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 06.04.16
Подякував: 694 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пивденный в боте 25.80 а в кассе 26.00
Возвращаясь к точности курса, но зелень как всегда у них свежак только нового образа и в достаточном количестве
portoz
 
Повідомлень: 257
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54

  zzzzzz написав:
  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:По состоянию на 10 июля украинские аграрии ...

вот абсолютно неинформативное сообщение
по нему не понятно, хорошо это или плохо
желательно сравнение с средним, лудшим и худшим показателем за 5 лет


Я не аграрий, но конечные результаты по урожайности будут после окончания уборки ИМХО.


Дополню инфой 2018 г за 11.07.2018:

Загалом вже намолочено 11,11 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю на площі 3,65 млн га (38%) при врожайності 30,4 ц/га.

Так, у розрізі культур, зібрано:

- озимої пшениці – 7,7 млн тонн на площі 2,46 млн га або 39% до прогнозу;
- ярої пшениці – 14,8 тис. тонн на площі 5,5 тис. га або 3% до прогнозу;
- озимого ячменю – 2,68 млн тонн на площі 774,3 тис. га або 94% до прогнозу;
- ярого ячменю – 379,1 тис. тонн на площі 201,4 тис. га або 13% до прогнозу;
- гороху – 300,4 тис. тонн на площу 207,8 тис. га або 49% до прогнозу.

Если сравнивать - то порядок цифр пока такой же.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 13.07.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1515151615171518
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15251 1807466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:46
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Цікавинки (1)
11.07.2019 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.