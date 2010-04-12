RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1516151715181519>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:18

  Proofy написав:
  Burton_Hover написав:опт утром 26,10 - 26,20.
Сейчас 25,97 - 26,05.
Не успел слиться. Начал падать на глазах.


26,00 - 26,07

Стабилизировался и МБ и опты. Если вечернего подскока не будет (а похоже на то), опты могут снова припасть.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 61
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:33

  Burton_Hover написав:ЗображенняБез ОВГЗ сезонный минимум должен был быть в районе 26,30 - 26,40, если судить по графику.
Вот и я рассчитывал на такой уровень, когда тарился в середине июня по '37-33...
asti
 
Повідомлень: 756
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пивденный в боте 25.80 а в кассе 26.00
Возвращаясь к точности курса, но зелень как всегда у них свежак только нового образа и в достаточном количестве
portoz
 
Повідомлень: 257
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54

  zzzzzz написав:
  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:По состоянию на 10 июля украинские аграрии ...

вот абсолютно неинформативное сообщение
по нему не понятно, хорошо это или плохо
желательно сравнение с средним, лудшим и худшим показателем за 5 лет


Я не аграрий, но конечные результаты по урожайности будут после окончания уборки ИМХО.


Дополню инфой 2018 г за 11.07.2018:

Загалом вже намолочено 11,11 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю на площі 3,65 млн га (38%) при врожайності 30,4 ц/га.

Так, у розрізі культур, зібрано:

- озимої пшениці – 7,7 млн тонн на площі 2,46 млн га або 39% до прогнозу;
- ярої пшениці – 14,8 тис. тонн на площі 5,5 тис. га або 3% до прогнозу;
- озимого ячменю – 2,68 млн тонн на площі 774,3 тис. га або 94% до прогнозу;
- ярого ячменю – 379,1 тис. тонн на площі 201,4 тис. га або 13% до прогнозу;
- гороху – 300,4 тис. тонн на площу 207,8 тис. га або 49% до прогнозу.

Если сравнивать - то порядок цифр пока такой же.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 13.07.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:24

  Яша написав:
  Искатель написав:Какая именно? Что Нафтогаз покупает? Да, сразу через 2 банка.

С любителями газа и нефти понятно уже второй день. Орест писав, что вчера должны были некупившиеся нерезы возвращать гривневые кредиты нбу, а значит продавать доллар. А по слухам любимый нерезами Ситибанк наоборот стоял на скупке валюты. Не в курсе, как было на самом деле?

*Відправлено з Чату

Вчера во второй половине дня Сити лил по 25,90. И сегодня с утра тоже.
Искатель
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 22.02.16
Подякував: 428 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:30

и межбанк чуть-чуть подрос 84/88
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 694 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:58

  vlad6603 написав:Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать..." , но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует.
Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустили.
Если подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.


По теме кризисов читай не Колю, а политэкономические и философские труды капитана Либо.
Коля - позор нашего грушного полка и мой лично.
Такое же убогое, забитое и тупое как и все русское. :oops:
Кризис - это божий гнев на неправильные инвестиционные инстинкты толпы и жадность, и божья благодать тем, кто пошел против грешного стада.
Кризисы появились задолго до появления стаи волков, рисующих доллары. Они еще со времен первобытного человека. От неумения рационально распорядиться сегодняшним ресурсом и от человеческой жадности.
Будьте раци и щедрыми. Кризисы вас обойдут.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7183
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:05

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 10.07.2019 11.07.2019
починає діяти з: 11.07.2019 12.07.2019
100 дол. США 2570.0474 2580.1837
После полудня доллар еще символически приподнялся на треть копейки.
Сколь-нибудь существенной динамики с этого времени уже не было. Сейчас пытается что-то исполнить Рыжик, но и он кажется ленивым.

Курс ниже прошлогоднего на 42 копейки.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4032
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:34

Не помню уже, я писал, что сегодня перед обедом Нацбанк вылез с покупкой по 25,79, хотя надобности в этом никакой не было. Если б не он, откатили бы ниже. А так стопорнулись и опять вверх поползли.
Искатель
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 22.02.16
Подякував: 428 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:36

  lrs7719 написав:
  somilitark написав: может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды :idea:


Вы в это реально верите?


Убеждены.
Еще пойдут многие ярды в виде ПИИ после выборов. Еще многие ярды очень скоро пойдут с таможни, налоговой и т.п., когда закончат разгон жуликов и воров Пороха. Жизнь налаживается.
Уже сейчас в Киеве образованные с опытом тридцатилетние меньше чем на тыщу баксов на работу не идут. Даже квалифицированные строители и ремонтники. Через год они выйдут уже на рубеж двух-трех тыщ.
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7183
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3601 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1516151715181519>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15251 1807544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:46
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6999)
11.07.2019 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.