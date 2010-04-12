vlad6603 написав:

Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать..." , но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует.Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустили.Если подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.