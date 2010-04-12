26,00 - 26,07
Стабилизировался и МБ и опты. Если вечернего подскока не будет (а похоже на то), опты могут снова припасть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:18
26,00 - 26,07
Стабилизировался и МБ и опты. Если вечернего подскока не будет (а похоже на то), опты могут снова припасть.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:33
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пивденный в боте 25.80 а в кассе 26.00
Возвращаясь к точности курса, но зелень как всегда у них свежак только нового образа и в достаточном количестве
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54
Дополню инфой 2018 г за 11.07.2018:
Загалом вже намолочено 11,11 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю на площі 3,65 млн га (38%) при врожайності 30,4 ц/га.
Так, у розрізі культур, зібрано:
- озимої пшениці – 7,7 млн тонн на площі 2,46 млн га або 39% до прогнозу;
- ярої пшениці – 14,8 тис. тонн на площі 5,5 тис. га або 3% до прогнозу;
- озимого ячменю – 2,68 млн тонн на площі 774,3 тис. га або 94% до прогнозу;
- ярого ячменю – 379,1 тис. тонн на площі 201,4 тис. га або 13% до прогнозу;
- гороху – 300,4 тис. тонн на площу 207,8 тис. га або 49% до прогнозу.
Если сравнивать - то порядок цифр пока такой же.
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:24
Вчера во второй половине дня Сити лил по 25,90. И сегодня с утра тоже.
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:58
По теме кризисов читай не Колю, а политэкономические и философские труды капитана Либо.
Коля - позор нашего грушного полка и мой лично.
Такое же убогое, забитое и тупое как и все русское.
Кризис - это божий гнев на неправильные инвестиционные инстинкты толпы и жадность, и божья благодать тем, кто пошел против грешного стада.
Кризисы появились задолго до появления стаи волков, рисующих доллары. Они еще со времен первобытного человека. От неумения рационально распорядиться сегодняшним ресурсом и от человеческой жадности.
Будьте раци и щедрыми. Кризисы вас обойдут.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:05
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 10.07.2019 11.07.2019
починає діяти з: 11.07.2019 12.07.2019
100 дол. США 2570.0474 2580.1837
После полудня доллар еще символически приподнялся на треть копейки.
Сколь-нибудь существенной динамики с этого времени уже не было. Сейчас пытается что-то исполнить Рыжик, но и он кажется ленивым.
Курс ниже прошлогоднего на 42 копейки.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:34
Не помню уже, я писал, что сегодня перед обедом Нацбанк вылез с покупкой по 25,79, хотя надобности в этом никакой не было. Если б не он, откатили бы ниже. А так стопорнулись и опять вверх поползли.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:36
Убеждены.
Еще пойдут многие ярды в виде ПИИ после выборов. Еще многие ярды очень скоро пойдут с таможни, налоговой и т.п., когда закончат разгон жуликов и воров Пороха. Жизнь налаживается.
Уже сейчас в Киеве образованные с опытом тридцатилетние меньше чем на тыщу баксов на работу не идут. Даже квалифицированные строители и ремонтники. Через год они выйдут уже на рубеж двух-трех тыщ.
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь.
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