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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:37
Скажіть, будь ласка, купюру 100 доларів 1996 року випуску приймуть в банках?
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Alla77777
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:46
Libo написав: lrs7719 написав: somilitark написав:
может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды
Вы в это реально верите?
Убеждены.
Еще пойдут многие ярды в виде ПИИ после выборов. Еще многие ярды очень скоро пойдут с таможни, налоговой и т.п., когда закончат разгон жуликов и воров Пороха. Жизнь налаживается.
Уже сейчас в Киеве образованные с опытом тридцатилетние меньше чем на тыщу баксов на работу не идут. Даже квалифицированные строители и ремонтники. Через год они выйдут уже на рубеж двух-трех тыщ.
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь.
строители и ремонтники, и др. офисный планктон- єто обслуживающий персонал. Они получас свои 2 тыщ. баксов только в том случае, если экономика государства будет развиваться.
Вообщем то я с вами согласен. Все что вы написали будет с точности наоборот. Особенно с недвигой.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:52
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:53
Alla77777 написав:
Скажіть, будь ласка, купюру 100 доларів 1996 року випуску приймуть в банках?
А это что уже не 100 долларов?
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Danik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:56
Alla77777 написав:
Скажіть, будь ласка, купюру 100 доларів 1996 року випуску приймуть в банках?
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Alex_ki
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