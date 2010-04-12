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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:37

Скажіть, будь ласка, купюру 100 доларів 1996 року випуску приймуть в банках? :roll:
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:46

  Libo написав:
  lrs7719 написав:
  somilitark написав: может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды :idea:


Вы в это реально верите?


Убеждены.
Еще пойдут многие ярды в виде ПИИ после выборов. Еще многие ярды очень скоро пойдут с таможни, налоговой и т.п., когда закончат разгон жуликов и воров Пороха. Жизнь налаживается.
Уже сейчас в Киеве образованные с опытом тридцатилетние меньше чем на тыщу баксов на работу не идут. Даже квалифицированные строители и ремонтники. Через год они выйдут уже на рубеж двух-трех тыщ.
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:

строители и ремонтники, и др. офисный планктон- єто обслуживающий персонал. Они получас свои 2 тыщ. баксов только в том случае, если экономика государства будет развиваться.
Вообщем то я с вами согласен. Все что вы написали будет с точности наоборот. Особенно с недвигой.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,95/26,05
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alla77777 написав:Скажіть, будь ласка, купюру 100 доларів 1996 року випуску приймуть в банках?

А это что уже не 100 долларов?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alla77777 написав:Скажіть, будь ласка, купюру 100 доларів 1996 року випуску приймуть в банках? :roll:
Зелёная тумба принимает
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