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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:10
Зачем так далеко?
Если дорого в Киеве, то построй себе коттедж в какой-нибудь мотовиловке под Киевом... И не сравнивай один из красивейших городов мира Киев - мировой центр культуры и движухи - с какой-то задрипанной испанской провинцией.
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Libo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:13
Соломенка, Киев, розница ПОВ
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skorpi
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:18
Libo написав: lrs7719 написав: somilitark написав:
может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды
Вы в это реально верите?
Убеждены.
Еще пойдут многие ярды в виде ПИИ после выборов. Еще многие ярды очень скоро пойдут с таможни, налоговой и т.п., когда закончат разгон жуликов и воров Пороха. Жизнь налаживается.
Уже сейчас в Киеве образованные с опытом тридцатилетние меньше чем на тыщу баксов на работу не идут. Даже квалифицированные строители и ремонтники. Через год они выйдут уже на рубеж двух-трех тыщ.
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь.
Хорошо, если бы было так
Но гораздо больше шансов, что вместо одних жуликов придут другие,
а к этому все и идет..
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:19
dima_beleb
Востаннє редагувалось vittore64501
в Чет 11 лип, 2019 16:35, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:27
Киев, Севастопольская, ПОВ
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:32
ridibunda666 написав: Libo написав:
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь.
а з курсом гривні, що буде?
Гривна пока только на укрепление.
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа.
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Libo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:33
Libo написав:
Зачем так далеко?
Если дорого в Киеве, то построй себе коттедж в какой-нибудь мотовиловке под Киевом... И не сравнивай один из красивейших городов мира Киев - мировой центр культуры и движухи - с какой-то задрипанной испанской провинцией.
Да-да каждый день вижу как несколько идальго с утра разливают крепкое-белое и у них потом маньяна на целый день - но до вечера. И такое по Оболони тотально.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:41
Libo написав: ridibunda666 написав: Libo написав:
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь.
а з курсом гривні, що буде?
Гривна пока только на укрепление.
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа.
трамп бездельник занялся наконец гривной.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:45
Libo написав: ridibunda666 написав: Libo написав:
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь.
а з курсом гривні, що буде?
Гривна пока только на укрепление.
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа.
мало ли что он желает!
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dima_beleb
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