RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1518151915201521>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:10

  moniks написав:
  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:

Ага - сюда летать на работу будем из Торревьехи или Валенсии, бо там снимать-купить дешевле чем в Киеве :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Зачем так далеко?
Если дорого в Киеве, то построй себе коттедж в какой-нибудь мотовиловке под Киевом... И не сравнивай один из красивейших городов мира Киев - мировой центр культуры и движухи - с какой-то задрипанной испанской провинцией. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7186
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:13

Соломенка, Киев, розница ПОВ
25.90/26.10
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:18

  Libo написав:
  lrs7719 написав:
  somilitark написав: может запустят рынок земли,вот это будет бомба,под это дело могут зайти ярды :idea:


Вы в это реально верите?


Убеждены.
Еще пойдут многие ярды в виде ПИИ после выборов. Еще многие ярды очень скоро пойдут с таможни, налоговой и т.п., когда закончат разгон жуликов и воров Пороха. Жизнь налаживается.
Уже сейчас в Киеве образованные с опытом тридцатилетние меньше чем на тыщу баксов на работу не идут. Даже квалифицированные строители и ремонтники. Через год они выйдут уже на рубеж двух-трех тыщ.
Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:

Хорошо, если бы было так
Но гораздо больше шансов, что вместо одних жуликов придут другие,
а к этому все и идет..
EvgCapp
 
Повідомлень: 44
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:19

dima_beleb
Востаннє редагувалось vittore64501 в Чет 11 лип, 2019 16:35, всього редагувалось 4 разів.
vittore64501
Аватар користувача
 
Повідомлень: 98
З нами з: 10.01.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:23

  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:


а з курсом гривні, що буде?
ridibunda666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 13.09.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:27

Киев, Севастопольская, ПОВ
25,92/26,00
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:32

  ridibunda666 написав:
  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:


а з курсом гривні, що буде?


Гривна пока только на укрепление.
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7186
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:33

  Libo написав:
  moniks написав:
  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:

Ага - сюда летать на работу будем из Торревьехи или Валенсии, бо там снимать-купить дешевле чем в Киеве :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Зачем так далеко?
Если дорого в Киеве, то построй себе коттедж в какой-нибудь мотовиловке под Киевом... И не сравнивай один из красивейших городов мира Киев - мировой центр культуры и движухи - с какой-то задрипанной испанской провинцией. :?

Да-да каждый день вижу как несколько идальго с утра разливают крепкое-белое и у них потом маньяна на целый день - но до вечера. И такое по Оболони тотально.
moniks
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 27.08.14
Подякував: 873 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:41

  Libo написав:
  ridibunda666 написав:
  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:


а з курсом гривні, що буде?


Гривна пока только на укрепление.
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа. 8)

трамп бездельник занялся наконец гривной.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 695 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:45

  Libo написав:
  ridibunda666 написав:
  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:


а з курсом гривні, що буде?


Гривна пока только на укрепление.
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа. 8)

мало ли что он желает!
dima_beleb
 
Повідомлень: 251
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1518151915201521>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15251 1807596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:46
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15209)
11.07.2019 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.