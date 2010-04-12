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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1518151915201521

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:47

  vitaliian написав:трамп бездельник занялся наконец гривной.


Я уверен, что Трамп не знает, что такое гривна. Он занимается ослаблением доллара по отношению ко ВСЕМ валютам своих торговых партнеров. Это его стратегия. Ессесно, это отразится и на курсе гривны. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:52

  Libo написав:
  vitaliian написав:трамп бездельник занялся наконец гривной.


Я уверен, что Трамп не знает, что такое гривна. Он занимается ослаблением доллара по отношению ко ВСЕМ валютам своих торговых партнеров. Это его стратегия. Ессесно, это отразится и на курсе гривны. :?

как то у него плохо получается: как болтались в районе 96-98 так и продолжают.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:20

  ridibunda666 написав:
  Libo написав:Срочно решайте свой квартирный вопрос. Скоро недокупитесь. :idea:


а з курсом гривні, що буде?



По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27,а там будут вводные по урожаю,сведения по урожайности противоречивые,максимум будет как в прошлом году,но цены на фрукты и овощи впечатляют,картоху по 17-20 я лично не помню,помидоры летом по 25-30,арбузы по 12 и их толком нет,обычно в это время их попой ешь,абрикос только Турция,персики как голубиные яйца,даже радость правительства,яйца куриные стали стремительно дорожать.
Короче красота по инфляции,цены замедляются в росте :)
Тут ролики удивляются почему население не бежит за долларом,так кому бежать?
С такими снижающимися ценами на абсолютно всё,валюта скорее продаётся из кубышек,а не хомячится на зиму.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:23

  somilitark написав:по урожаю,сведения по урожайности противоречивые,максимум будет как в прошлом году,но цены на фрукты и овощи впечатляют,картоху по 17-20 я лично не помню

такие цены были зимой 2010-11 после засушливого лета 2010 года.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:24

Третій день поспіль валютний ринок не демонструє особливо позитивної динаміки по гривні.

Долар і євро досить впевнено себе почувають як на українському міжбанку, так і на готівковому ринку. Хоча ближче до вечора четверга обмінники і трохи знизили котирування продажу, але в цілому про котирування продажу долара по 25,80 або євро по 29 гривень — вже не згадують.

Проти нацвалюти сьогодні зіграли такі перераховані в ранковому прогнозі фактори як зростання коррахунків банків відразу до 58,8 млрд гривень, так і активний попит на валюту з боку великих імпортерів. Корекція долара на міжбанку продовжилася.

Хід торгів:

У перші півгодини сесії були спроби повторити вчорашній сценарій і розгойдати курс за рахунок формального зростання попиту на валюту при ще сплячому міжбанку. Розрахунок таких сценаріїв простий. Курс розігрівають в перші півгодини-годину сесії на невеликих сумах і потім вже сам ринок підтримує нові котирування. Але сьогодні це особливо не спрацювало.

За фактом з ранкових 25,85 / 25,89 на 11 годину курс просів до 27,77 / 25,81 гривень, але нижче вже не пішов за рахунок виходу основних великих покупців. Вони поглинали практично всю пропозицію валюти і на 12:00 долар зупинився на компромісній позначці в 25,80 / 25,83 майже до самого завершення активної фази торгів.

Лише в період з 15:00 до 17:00 спекулянти на дрібних угодах підтягнули курс до позначки в 25,83 / 25,86 гривень за долар, чим сесія і завершилася.

Готівковий ринок поки досить обережно реагує на це невелике зниження котирувань і продає долар по 26,05-26,10 гривень і євро по 29,30- 29,40 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:26

  somilitark написав:

По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27,а там будут вводные по урожаю,сведения по урожайности противоречивые,максимум будет как в прошлом году.


Дякую. Оце я розумію розмова, все чітко, ясно і зрозуміло.
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex_ki написав:Зелёная тумба принимает

Все "зеленые тумбы" принимают валюту ? А то у меня почему-то, они не видят ни валютных карт, ни депозитов. Приходится по старинке в кассу идти :roll:
Kalgan
 
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