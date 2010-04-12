Я уверен, что Трамп не знает, что такое гривна. Он занимается ослаблением доллара по отношению ко ВСЕМ валютам своих торговых партнеров. Это его стратегия. Ессесно, это отразится и на курсе гривны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:47
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:52
как то у него плохо получается: как болтались в районе 96-98 так и продолжают.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:20
По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27,а там будут вводные по урожаю,сведения по урожайности противоречивые,максимум будет как в прошлом году,но цены на фрукты и овощи впечатляют,картоху по 17-20 я лично не помню,помидоры летом по 25-30,арбузы по 12 и их толком нет,обычно в это время их попой ешь,абрикос только Турция,персики как голубиные яйца,даже радость правительства,яйца куриные стали стремительно дорожать.
Короче красота по инфляции,цены замедляются в росте
Тут ролики удивляются почему население не бежит за долларом,так кому бежать?
С такими снижающимися ценами на абсолютно всё,валюта скорее продаётся из кубышек,а не хомячится на зиму.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:23
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:24
Третій день поспіль валютний ринок не демонструє особливо позитивної динаміки по гривні.
Долар і євро досить впевнено себе почувають як на українському міжбанку, так і на готівковому ринку. Хоча ближче до вечора четверга обмінники і трохи знизили котирування продажу, але в цілому про котирування продажу долара по 25,80 або євро по 29 гривень — вже не згадують.
Проти нацвалюти сьогодні зіграли такі перераховані в ранковому прогнозі фактори як зростання коррахунків банків відразу до 58,8 млрд гривень, так і активний попит на валюту з боку великих імпортерів. Корекція долара на міжбанку продовжилася.
Хід торгів:
У перші півгодини сесії були спроби повторити вчорашній сценарій і розгойдати курс за рахунок формального зростання попиту на валюту при ще сплячому міжбанку. Розрахунок таких сценаріїв простий. Курс розігрівають в перші півгодини-годину сесії на невеликих сумах і потім вже сам ринок підтримує нові котирування. Але сьогодні це особливо не спрацювало.
За фактом з ранкових 25,85 / 25,89 на 11 годину курс просів до 27,77 / 25,81 гривень, але нижче вже не пішов за рахунок виходу основних великих покупців. Вони поглинали практично всю пропозицію валюти і на 12:00 долар зупинився на компромісній позначці в 25,80 / 25,83 майже до самого завершення активної фази торгів.
Лише в період з 15:00 до 17:00 спекулянти на дрібних угодах підтягнули курс до позначки в 25,83 / 25,86 гривень за долар, чим сесія і завершилася.
Готівковий ринок поки досить обережно реагує на це невелике зниження котирувань і продає долар по 26,05-26,10 гривень і євро по 29,30- 29,40 гривень.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:26
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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