Додано: Чет 11 лип, 2019 17:57

Джером Пауелл дав сигнал. Чи почує його Нацбанк України

Пауелл дав Сигнал. Незважаючи на те, що в мандаті ФРС нічого не сказано про те, що завданням регулятора є підтримка ринку акцій, вчорашній виступ глави відомства Джерома Пауелла сприяв цьому якнайкраще.



Голова ФРС запевнив, що центральний банк США готовий «діяти, як треба», щоб стимулювати економічне зростання в США. Ринки розцінили це як сигнал до того, що вперше за останні десять років ФРС таки знизить ставку. На тверде переконання багатьох, відбудеться це вже на найближчому засіданні комітету з монетарної політики, в кінці липня.



Ринки задоволені. Звичайно ж, від ліберальної риторики регулятора впевненість інвесторів значно зміцніла, і протягом вчорашньої торговельної сесії S&P 500 навіть зумів на якийсь час перевалити позначку в 3,000. Щоправда, потім трохи знизився, все ж закінчивши день у зеленій зоні (+0.45%). Dow Jones додав (+0.29%), a Nasdaq виріс на (+0.75%), підкоривши ще один історичний максимум.



Які перспективи. З одного боку, як кажуть інвестори: «не воюй з ФРС». Це означає, що, коли ставка знижується, потрібно інвестувати в акції. Так що, якесь зростання ринку точно буде. З іншого боку, цей ринок росте вже більше десяти років. Всі хороші новини, які можна було закласти в нинішні ціни, вже закладено. Тому, найімовірніше, багато інвесторів вважатимуть за краще залишитися «осторонь», чекаючи, коли ринок стане більш зрозумілим і передбачуваним. У моєму розумінні це трапиться, коли джерелом зростання стануть фундаментальні показники компаній і приваблива оцінка, а не спекуляції навколо того, що скаже Пауелл або пообіцяє Трамп.



Чи почує сигнал НБУ. До речі, виступ Пауелла та ймовірне зниження ставки в США може послужити відмінним сигналом для НБУ, щоб знизити ставку на наступному засіданні, яке відбудеться вже наступного тижня.



Центральні банки багатьох країн, що розвиваються, включаючи Чилі, Малайзію, Росію, Індію та Філіппіни, в останні місяці вже почали процес зниження ставок. За оцінкою Bloomberg, у найближчі тижні до них можуть приєднатися Індонезія, Південна Африка, Південна Корея і Туреччина. Китай, формально, ставку не знижував і начебто не планує, але щосили стимулює економіку іншими способами, включаючи підвищення квот на запозичення для регіональної влади, зниження податків, а також зменшення норм резервування для банків, з метою збільшення обсягів кредитування малого і середнього бізнесу.



Якщо підбити підсумок, то стає очевидно, що економічне зростання по всьому світу сповільнюється і на сцену, як і десять років тому, виходять центральні банки, щоб накачати систему ліквідністю.



Інтрига зберігається. Ну і, погодьтеся, що в подібній ситуації НБУ просто нічого не залишається, як знизити ставку вже на черговому засіданні, яке відбудеться в середині наступного тижня. Якщо ж ставка залишиться на колишньому рівні — 17,5%, то це буде дуже дивно. Хоча, згадайте, як в період з 2010 по 2014 майже всі ринки, що розвиваються, включаючи наших найближчих сусідів, поступово девальвували свої національні валюти, а ми мужньо тримали «долар по 8». А чому? Тому що була мета. Чим все закінчилося відомо, і хочеться вірити, що цього разу головною метою буде все ж «сприяння економічному розвитку України», а не щось інше.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 11 лип, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.

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