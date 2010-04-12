Я уверен, что Трамп не знает, что такое гривна. Он занимается ослаблением доллара по отношению ко ВСЕМ валютам своих торговых партнеров. Это его стратегия. Ессесно, это отразится и на курсе гривны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:47
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:52
как то у него плохо получается: как болтались в районе 96-98 так и продолжают.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:20
По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27,а там будут вводные по урожаю,сведения по урожайности противоречивые,максимум будет как в прошлом году,но цены на фрукты и овощи впечатляют,картоху по 17-20 я лично не помню,помидоры летом по 25-30,арбузы по 12 и их толком нет,обычно в это время их попой ешь,абрикос только Турция,персики как голубиные яйца,даже радость правительства,яйца куриные стали стремительно дорожать.
Короче красота по инфляции,цены замедляются в росте
Тут ролики удивляются почему население не бежит за долларом,так кому бежать?
С такими снижающимися ценами на абсолютно всё,валюта скорее продаётся из кубышек,а не хомячится на зиму.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:23
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:24
Третій день поспіль валютний ринок не демонструє особливо позитивної динаміки по гривні.
Долар і євро досить впевнено себе почувають як на українському міжбанку, так і на готівковому ринку. Хоча ближче до вечора четверга обмінники і трохи знизили котирування продажу, але в цілому про котирування продажу долара по 25,80 або євро по 29 гривень — вже не згадують.
Проти нацвалюти сьогодні зіграли такі перераховані в ранковому прогнозі фактори як зростання коррахунків банків відразу до 58,8 млрд гривень, так і активний попит на валюту з боку великих імпортерів. Корекція долара на міжбанку продовжилася.
Хід торгів:
У перші півгодини сесії були спроби повторити вчорашній сценарій і розгойдати курс за рахунок формального зростання попиту на валюту при ще сплячому міжбанку. Розрахунок таких сценаріїв простий. Курс розігрівають в перші півгодини-годину сесії на невеликих сумах і потім вже сам ринок підтримує нові котирування. Але сьогодні це особливо не спрацювало.
За фактом з ранкових 25,85 / 25,89 на 11 годину курс просів до 27,77 / 25,81 гривень, але нижче вже не пішов за рахунок виходу основних великих покупців. Вони поглинали практично всю пропозицію валюти і на 12:00 долар зупинився на компромісній позначці в 25,80 / 25,83 майже до самого завершення активної фази торгів.
Лише в період з 15:00 до 17:00 спекулянти на дрібних угодах підтягнули курс до позначки в 25,83 / 25,86 гривень за долар, чим сесія і завершилася.
Готівковий ринок поки досить обережно реагує на це невелике зниження котирувань і продає долар по 26,05-26,10 гривень і євро по 29,30- 29,40 гривень.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:26
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:50
мелкие аграрии продают урожай экспортёрам и конвертируют выручку в доллары, но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.[/quote]
Нічого дрібні аграрії не конвертують! Їм би гривневі борги покрити при такій низькій ціні на ту ж пшеницю! До речі, урожайність не радує... А якщо дощів не буде ще з тиждень, то проблеми будуть і з кукурудзою! Соняшник дає надію на непоганий врожай!
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:57
Чи знизить облікову ставку НБУ наступного тижня
Джером Пауелл дав сигнал. Чи почує його Нацбанк України
Пауелл дав Сигнал. Незважаючи на те, що в мандаті ФРС нічого не сказано про те, що завданням регулятора є підтримка ринку акцій, вчорашній виступ глави відомства Джерома Пауелла сприяв цьому якнайкраще.
Голова ФРС запевнив, що центральний банк США готовий «діяти, як треба», щоб стимулювати економічне зростання в США. Ринки розцінили це як сигнал до того, що вперше за останні десять років ФРС таки знизить ставку. На тверде переконання багатьох, відбудеться це вже на найближчому засіданні комітету з монетарної політики, в кінці липня.
Ринки задоволені. Звичайно ж, від ліберальної риторики регулятора впевненість інвесторів значно зміцніла, і протягом вчорашньої торговельної сесії S&P 500 навіть зумів на якийсь час перевалити позначку в 3,000. Щоправда, потім трохи знизився, все ж закінчивши день у зеленій зоні (+0.45%). Dow Jones додав (+0.29%), a Nasdaq виріс на (+0.75%), підкоривши ще один історичний максимум.
Які перспективи. З одного боку, як кажуть інвестори: «не воюй з ФРС». Це означає, що, коли ставка знижується, потрібно інвестувати в акції. Так що, якесь зростання ринку точно буде. З іншого боку, цей ринок росте вже більше десяти років. Всі хороші новини, які можна було закласти в нинішні ціни, вже закладено. Тому, найімовірніше, багато інвесторів вважатимуть за краще залишитися «осторонь», чекаючи, коли ринок стане більш зрозумілим і передбачуваним. У моєму розумінні це трапиться, коли джерелом зростання стануть фундаментальні показники компаній і приваблива оцінка, а не спекуляції навколо того, що скаже Пауелл або пообіцяє Трамп.
Чи почує сигнал НБУ. До речі, виступ Пауелла та ймовірне зниження ставки в США може послужити відмінним сигналом для НБУ, щоб знизити ставку на наступному засіданні, яке відбудеться вже наступного тижня.
Центральні банки багатьох країн, що розвиваються, включаючи Чилі, Малайзію, Росію, Індію та Філіппіни, в останні місяці вже почали процес зниження ставок. За оцінкою Bloomberg, у найближчі тижні до них можуть приєднатися Індонезія, Південна Африка, Південна Корея і Туреччина. Китай, формально, ставку не знижував і начебто не планує, але щосили стимулює економіку іншими способами, включаючи підвищення квот на запозичення для регіональної влади, зниження податків, а також зменшення норм резервування для банків, з метою збільшення обсягів кредитування малого і середнього бізнесу.
Якщо підбити підсумок, то стає очевидно, що економічне зростання по всьому світу сповільнюється і на сцену, як і десять років тому, виходять центральні банки, щоб накачати систему ліквідністю.
Інтрига зберігається. Ну і, погодьтеся, що в подібній ситуації НБУ просто нічого не залишається, як знизити ставку вже на черговому засіданні, яке відбудеться в середині наступного тижня. Якщо ж ставка залишиться на колишньому рівні — 17,5%, то це буде дуже дивно. Хоча, згадайте, як в період з 2010 по 2014 майже всі ринки, що розвиваються, включаючи наших найближчих сусідів, поступово девальвували свої національні валюти, а ми мужньо тримали «долар по 8». А чому? Тому що була мета. Чим все закінчилося відомо, і хочеться вірити, що цього разу головною метою буде все ж «сприяння економічному розвитку України», а не щось інше.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 11 лип, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 11 лип, 2019 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
viewtopic.php?p=4341945#p4341945
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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