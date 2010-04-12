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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1519152015211522

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 150
вище 25.65
50%
75
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:28

  Василь-Рівне написав:
  Libo написав:Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа

Джером Пауелл дав сигнал. Чи почує його Нацбанк України
Чи знизить облікову ставку НБУ наступного тижня
згадайте, як в період з 2010 по 2014 майже всі ринки, що розвиваються, включаючи наших найближчих сусідів, поступово девальвували свої національні валюти, а ми мужньо тримали «долар по 8». А чому? Тому що була мета. Чим все закінчилося відомо, і хочеться вірити, що цього разу головною метою буде все ж «сприяння економічному розвитку України», а не щось інше.


Васька, авторы подобной х. не шарят в международных финансах.
Если коротко, то руководители периферийных цб в первую очередь ориентируются на внутриэкономическую ситуацию, а не на действия феда и слова безвольного Пауэлла. Бузина в огороде далеко, а в Киеве дядько близко.
Стабильная гривна будет еще долго оставаться привлекательной для валютных спекулянтов (а скоро не просто спекулянтов, а и серьезных банкиров!) даже после существенного снижения ставки.
По мере нашего превращения в восточноевропейского экономического тигра, нам надо уже начинать думать, как противодействовать резкой ревальвации гривны.
Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.


Коли нарешті до нас понаїдуть гастарбайтери, які мріють заробити недооціненої гривні хоч пару копійок?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Коли нарешті до нас понаїдуть гастарбайтери, які мріють заробити недооціненої гривні хоч пару копійок?

Тоді коли Ви і Вам подібні станете роботодавцями, а не пустопорожніми балабольщіками на фінансових форумах.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:42

  Ой+ написав:
  Libo написав:Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.


Коли нарешті до нас понаїдуть гастарбайтери, які мріють заробити недооціненої гривні хоч пару копійок?


Зачем они тебе нужны? Скажи спасибо, что их нет. Нет худа без добра. Идешь по Кивеву и видишь исключительно белые, красивые, чистые, ухоженные лица. И поедь в Европу и посмотри на их столицы, где грязное черножопье все загадило. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:04

  Василь-Рівне написав: Тоді коли Ви і Вам подібні станете роботодавцями, а не пустопорожніми балабольщіками на фінансових форумах.

не каждый человек способен психически и энергетически заниматься бизнесом.
для бизнеса нужен особый склад психики.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
пойду куплю пару чемоданов для валюты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:20

  vitaliian написав:
  Libo написав:Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
пойду куплю пару чемоданов для валюты.


Ты иди учиться или ищи нормальную работу. Только образованным трудящимся валюту заливать будут. С твоими данными чемоданами не получится. Вата головного мозга. В подмастерье максимум. 8)
Libo
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