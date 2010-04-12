Libo написав:Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа
Джером Пауелл дав сигнал. Чи почує його Нацбанк України Чи знизить облікову ставку НБУ наступного тижня згадайте, як в період з 2010 по 2014 майже всі ринки, що розвиваються, включаючи наших найближчих сусідів, поступово девальвували свої національні валюти, а ми мужньо тримали «долар по 8». А чому? Тому що була мета. Чим все закінчилося відомо, і хочеться вірити, що цього разу головною метою буде все ж «сприяння економічному розвитку України», а не щось інше.
Васька, авторы подобной х. не шарят в международных финансах. Если коротко, то руководители периферийных цб в первую очередь ориентируются на внутриэкономическую ситуацию, а не на действия феда и слова безвольного Пауэлла. Бузина в огороде далеко, а в Киеве дядько близко. Стабильная гривна будет еще долго оставаться привлекательной для валютных спекулянтов (а скоро не просто спекулянтов, а и серьезных банкиров!) даже после существенного снижения ставки. По мере нашего превращения в восточноевропейского экономического тигра, нам надо уже начинать думать, как противодействовать резкой ревальвации гривны. Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
Libo написав:Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
Коли нарешті до нас понаїдуть гастарбайтери, які мріють заробити недооціненої гривні хоч пару копійок?
Зачем они тебе нужны? Скажи спасибо, что их нет. Нет худа без добра. Идешь по Кивеву и видишь исключительно белые, красивые, чистые, ухоженные лица. И поедь в Европу и посмотри на их столицы, где грязное черножопье все загадило.