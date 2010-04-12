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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:00
Недвига в киеве будет дорожать?
на печерске совок или преиум на левом берегу где 30.000 квартир планируют новых за 2-3 года?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:07
Золоте слова
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:08
Так а что понятно ? Кто откупился то и сколько ? Мне пока понятно, что это просто теория автора и не более.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:10
Хоть где. Хоть прямо на рабочем месте. Но учиться надо каждый день. Это веление времени. И учиться конкретно, а не как бывает - пять лет университете, а выходит без практических знаний и навыков. Кому и на какой работе такой работник нужен?
Я по первому образованию диверсант. По второму - африканист. А потом пошло-поехало ... Сейчас международный финансист. Философ. Поэт. На пенсии займусь сельским хозяйством ибо по происхождению крестьянский сын.
Веер знаний, навыков и профессий. Современный человек. Могу любого нах послать.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:10
Так схема така - зичимо гроші, наймаємо арійців, вони відробляють борги + додана вартість нам, ну а ми як ти в казіно, акціями побалуватись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:21
У меня похожие планы...когда придет время - уеду подальше от этой городской суеты...в деревне даже время медленней бежит...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30
Обязательно.
И очень сильно.
Вы смотрите на него своим пессимистическим хуторянским взглядом. Я же смотрю перспективно и вижу цветущую и притягивающую к себе столицу новой Византии. А у меня дар. Я вижу будущее. Почерневшие и загаженные парижи и лондоны станут немодными. Пойдет мода на самую красивую молодую нацию и ее столицу. Тут интересно. Движуха. Концерты. Революции. Свободы. Самые красивые девушки. Вольница. Смакота. Все будет опять как во времена Киевской Руси. Киев - самая красивая и продвинутая столица Европы.
Ведь было?
Было.
История повторится по спирали. На качественно новом уровне.
ЗЫ Главный разведпризнак - в последнее время евреи массово посунули в Украину. И впервые с нулевых годов за ними снова сунутся сюда американцы, канадцы, европейцы ... Пока робко, но это только начало. Через год-два-три увидите сами...
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:35
Libo
Спасибо за ответ.
На конце Киеве, Южный Мост - ЖК Заречный - 2500 вартир, рядом еще 4-5 ЖК. Всего 10.000 квартир, рядом Медвечук хочет построить еще 10.000 квартир. Из-за большого предложения может быть что цена не будет сильно дорожать.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:39
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