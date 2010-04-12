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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 150
вище 25.65
50%
75
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:52

Libo а переучиваться куда на курсы идти или заново в ВУЗ поступать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:00

  Libo написав:По мере нашего превращения в восточноевропейского экономического тигра, нам надо уже начинать думать, как противодействовать резкой ревальвации гривны.
Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
8) 8) 8)


Недвига в киеве будет дорожать?
на печерске совок или преиум на левом берегу где 30.000 квартир планируют новых за 2-3 года?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:07

  Libo написав:И так будет постонно. У всех. Дипломы скоро на помойку. Только мозги, руки, попа, сиськи и т.п.

:lol: :lol: :lol:


Золоте слова :wink: :D
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:08

  ridibunda666 написав:
  somilitark написав:

По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27,а там будут вводные по урожаю,сведения по урожайности противоречивые,максимум будет как в прошлом году.


Дякую. Оце я розумію розмова, все чітко, ясно і зрозуміло.

Так а что понятно ? Кто откупился то и сколько ? Мне пока понятно, что это просто теория автора и не более.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:10

  vitaliian написав:Libo а переучиваться куда на курсы идти или заново в ВУЗ поступать?


Хоть где. Хоть прямо на рабочем месте. Но учиться надо каждый день. Это веление времени. И учиться конкретно, а не как бывает - пять лет университете, а выходит без практических знаний и навыков. Кому и на какой работе такой работник нужен?
Я по первому образованию диверсант. По второму - африканист. А потом пошло-поехало ... Сейчас международный финансист. Философ. Поэт. На пенсии займусь сельским хозяйством ибо по происхождению крестьянский сын.
Веер знаний, навыков и профессий. Современный человек. Могу любого нах послать.
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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:10

  Libo написав:
  Ой+ написав:
  Libo написав:Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.


Коли нарешті до нас понаїдуть гастарбайтери, які мріють заробити недооціненої гривні хоч пару копійок?


Зачем они тебе нужны? Скажи спасибо, что их нет. Нет худа без добра. Идешь по Кивеву и видишь исключительно белые, красивые, чистые, ухоженные лица. И поедь в Европу и посмотри на их столицы, где грязное черножопье все загадило. :oops:


Так схема така - зичимо гроші, наймаємо арійців, вони відробляють борги + додана вартість нам, ну а ми як ти в казіно, акціями побалуватись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:21

  Libo написав:Я по первому образованию диверсант. По второму - африканист. А потом пошло-поехало ... Сейчас международный финансист. Философ. Поэт. На пенсии займусь сельским хозяйством ибопо происхождению крестьянский сын.
Веер знаний, навыков и профессий. Современный человек. Могу любого нах послать.
8) 8) 8)


У меня похожие планы...когда придет время - уеду подальше от этой городской суеты...в деревне даже время медленней бежит...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30

  proftpd66 написав:Недвига в киеве будет дорожать?
на печерске совок или преиум на левом берегу где 30.000 квартир планируют новых за 2-3 года?


Обязательно.
И очень сильно.
Вы смотрите на него своим пессимистическим хуторянским взглядом. Я же смотрю перспективно и вижу цветущую и притягивающую к себе столицу новой Византии. А у меня дар. Я вижу будущее. Почерневшие и загаженные парижи и лондоны станут немодными. Пойдет мода на самую красивую молодую нацию и ее столицу. Тут интересно. Движуха. Концерты. Революции. Свободы. Самые красивые девушки. Вольница. Смакота. Все будет опять как во времена Киевской Руси. Киев - самая красивая и продвинутая столица Европы.
Ведь было?
Было.
История повторится по спирали. На качественно новом уровне.
8) 8) 8)

ЗЫ Главный разведпризнак - в последнее время евреи массово посунули в Украину. И впервые с нулевых годов за ними снова сунутся сюда американцы, канадцы, европейцы ... Пока робко, но это только начало. Через год-два-три увидите сами...
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:35

Libo

Спасибо за ответ.
На конце Киеве, Южный Мост - ЖК Заречный - 2500 вартир, рядом еще 4-5 ЖК. Всего 10.000 квартир, рядом Медвечук хочет построить еще 10.000 квартир. Из-за большого предложения может быть что цена не будет сильно дорожать.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:39

  Ой+ написав:ну а ми як ти в казіно, акціями побалуватись.


Кстати, про казино. На той неделе снова буду жить в отеле напротив казино. Буду докладывать каждый день. Хочу там порвать пространство и время и выиграть у параллельной реальности $50 тыщ. :oops:
Libo
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