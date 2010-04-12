Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30

proftpd66 написав: Недвига в киеве будет дорожать?

на печерске совок или преиум на левом берегу где 30.000 квартир планируют новых за 2-3 года? Недвига в киеве будет дорожать?на печерске совок или преиум на левом берегу где 30.000 квартир планируют новых за 2-3 года?

Обязательно.И очень сильно.Вы смотрите на него своим пессимистическим хуторянским взглядом. Я же смотрю перспективно и вижу цветущую и притягивающую к себе столицу новой Византии. А у меня дар. Я вижу будущее. Почерневшие и загаженные парижи и лондоны станут немодными. Пойдет мода на самую красивую молодую нацию и ее столицу. Тут интересно. Движуха. Концерты. Революции. Свободы. Самые красивые девушки. Вольница. Смакота. Все будет опять как во времена Киевской Руси. Киев - самая красивая и продвинутая столица Европы.Ведь было?Было.История повторится по спирали. На качественно новом уровне.ЗЫ Главный разведпризнак - в последнее время евреи массово посунули в Украину. И впервые с нулевых годов за ними снова сунутся сюда американцы, канадцы, европейцы ... Пока робко, но это только начало. Через год-два-три увидите сами...