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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:46
proftpd66 написав:Libo
Спасибо за ответ.
На конце Киеве, Южный Мост - ЖК Заречный - 2500 вартир, рядом еще 4-5 ЖК. Всего 10.000 квартир, рядом Медвечук хочет построить еще 10.000 квартир. Из-за большого предложения может быть что цена не будет сильно
дорожать.
Конечно будет дорожать постепенно. Что такое какая-то сотня тыщ квартир для такого города? Для 10 млн наших заробитчан, которые видят во сне нашу милую Украину и мечтают сюда вернуться? Для миллионов белых людей, которым нравится Киев и которые с удовольствием к нам приехали жить и трудиться, если бы мы навели тут порядок?
Киев будет одним из крупнейших европейских мегаполисов.
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Libo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:46
Libo написав:
Кстати, про казино. На той неделе снова буду жить в отеле напротив казино. Буду докладывать каждый день. Хочу там порвать пространство и время и выиграть у параллельной реальности $50 тыщ.
Ты в Космолот только через дорогу не ходи. У них лицензию отобрали.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:54
Яша написав: Libo написав:
Кстати, про казино. На той неделе снова буду жить в отеле напротив казино. Буду докладывать каждый день. Хочу там порвать пространство и время и выиграть у параллельной реальности $50 тыщ.
Ты в Космолот только через дорогу не ходи. У них лицензию отобрали.*Відправлено з Чату
Я играю сейчас только за рубежом. Поддерживаю Зеленого в его планах легализовать настоящий игральный бизнес и проституцию у нас. Свобода понад усе.
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Libo
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