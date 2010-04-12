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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 150
вище 25.65
50%
75
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:46

  proftpd66 написав:Libo

Спасибо за ответ.
На конце Киеве, Южный Мост - ЖК Заречный - 2500 вартир, рядом еще 4-5 ЖК. Всего 10.000 квартир, рядом Медвечук хочет построить еще 10.000 квартир. Из-за большого предложения может быть что цена не будет сильно дорожать.


Конечно будет дорожать постепенно. Что такое какая-то сотня тыщ квартир для такого города? Для 10 млн наших заробитчан, которые видят во сне нашу милую Украину и мечтают сюда вернуться? Для миллионов белых людей, которым нравится Киев и которые с удовольствием к нам приехали жить и трудиться, если бы мы навели тут порядок?
Киев будет одним из крупнейших европейских мегаполисов.
:roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:46

  Libo написав:Кстати, про казино. На той неделе снова буду жить в отеле напротив казино. Буду докладывать каждый день. Хочу там порвать пространство и время и выиграть у параллельной реальности $50 тыщ.

Ты в Космолот только через дорогу не ходи. У них лицензию отобрали.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:54

  Яша написав:
  Libo написав:Кстати, про казино. На той неделе снова буду жить в отеле напротив казино. Буду докладывать каждый день. Хочу там порвать пространство и время и выиграть у параллельной реальности $50 тыщ.

Ты в Космолот только через дорогу не ходи. У них лицензию отобрали.

*Відправлено з Чату


Я играю сейчас только за рубежом. Поддерживаю Зеленого в его планах легализовать настоящий игральный бизнес и проституцию у нас. Свобода понад усе. :!:
Libo
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