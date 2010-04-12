Яша написав:
Ты в Космолот только через дорогу не ходи. У них лицензию отобрали.
*Відправлено з Чату
Я играю сейчас только за рубежом. Поддерживаю Зеленого в его планах легализовать настоящий игральный бизнес и проституцию у нас. Свобода понад усе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:54
Я играю сейчас только за рубежом. Поддерживаю Зеленого в его планах легализовать настоящий игральный бизнес и проституцию у нас. Свобода понад усе.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:24
Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:53
Бред.
Я, укроп, нужен Америке как очень высокоплачиваемый работник. Если ты тупик, то ты ей не нужен. Как не нужен ей тупой немец или француз. Ей нужны не какие-то нации, а определенные умения и знания.
Беня ОВГЗ покупать не может, т.к. его все зарубежные активы арестованы и он может брать только себе на жизнь.
Про квартиры, кому твои маломерные однушки нужны? Тем более на окраине? Студенты, начинающие трудовую жизнь небогатые молодые люди, молодые семьи и временные половые сожители ...
Откуда у них возьмутся эти 18-19 тыщ, чтоб это сразу оплатить?
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых на тридцать лет и 10-20% даунпеймента, как на Западе.
Га?!
Какой квартирный движ начнется, представляешь себе?!
Отож.
И это вопрос очень короткого времени. Новая власть обязательно возьмется за решение этого вопроса. Если это вам надо и вы будете на нее давить.
Ты совсем одичал и стал невменяемым.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:01
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06
Ха-ха
СП500 закрылся на отметке - 2999,91 снайперы блин
Доу - 27088
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:10
можно 50% отсуммы положить в кредит и взять под 16.9% кредит и остальные 50 положить в ОВГЗ под 16-18. Кредит на 5 лет под 0%.
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11
Это основной признак современного человека?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:12
В валюте. Ты откажешься? В Европе за хранение денег в банке надо платить банку за эту услугу. Минусовые вклады. А вам бы с удовольствием дали под 1%. Но вам для этого надо только бросить воровать и брать взятки. И тут же вашим банкам будет под 1%. И не через год-два, а уже через месяц.
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