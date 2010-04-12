Кстати, про казино. На той неделе снова буду жить в отеле напротив казино. Буду докладывать каждый день. Хочу там порвать пространство и время и выиграть у параллельной реальности $50 тыщ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:39
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:46
Конечно будет дорожать постепенно. Что такое какая-то сотня тыщ квартир для такого города? Для 10 млн наших заробитчан, которые видят во сне нашу милую Украину и мечтают сюда вернуться? Для миллионов белых людей, которым нравится Киев и которые с удовольствием к нам приехали жить и трудиться, если бы мы навели тут порядок?
Киев будет одним из крупнейших европейских мегаполисов.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:46
Ты в Космолот только через дорогу не ходи. У них лицензию отобрали.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:54
Я играю сейчас только за рубежом. Поддерживаю Зеленого в его планах легализовать настоящий игральный бизнес и проституцию у нас. Свобода понад усе.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:24
Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:53
Бред.
Я, укроп, нужен Америке как очень высокоплачиваемый работник. Если ты тупик, то ты ей не нужен. Как не нужен ей тупой немец или француз. Ей нужны не какие-то нации, а определенные умения и знания.
Беня ОВГЗ покупать не может, т.к. его все зарубежные активы арестованы и он может брать только себе на жизнь.
Про квартиры, кому твои маломерные однушки нужны? Тем более на окраине? Студенты, начинающие трудовую жизнь небогатые молодые люди, молодые семьи и временные половые сожители ...
Откуда у них возьмутся эти 18-19 тыщ, чтоб это сразу оплатить?
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых на тридцать лет и 10-20% даунпеймента, как на Западе.
Га?!
Какой квартирный движ начнется, представляешь себе?!
Отож.
И это вопрос очень короткого времени. Новая власть обязательно возьмется за решение этого вопроса. Если это вам надо и вы будете на нее давить.
Ты совсем одичал и стал невменяемым.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:01
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06
Ха-ха
СП500 закрылся на отметке - 2999,91 снайперы блин
Доу - 27088
Живите своим умом!
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