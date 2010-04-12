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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:45
hxbbgaf написав:
Никому мы не нужны
нужны те кто приносит пользу.
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vitaliian
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:53
hxbbgaf написав:
Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.
Бред.
Я, укроп, нужен Америке как очень высокоплачиваемый работник. Если ты тупик, то ты ей не нужен. Как не нужен ей тупой немец или француз. Ей нужны не какие-то нации, а определенные умения и знания.
Беня ОВГЗ покупать не может, т.к. его все зарубежные активы арестованы и он может брать только себе на жизнь.
Про квартиры, кому твои маломерные однушки нужны? Тем более на окраине? Студенты, начинающие трудовую жизнь небогатые молодые люди, молодые семьи и временные половые сожители ...
Откуда у них возьмутся эти 18-19 тыщ, чтоб это сразу оплатить?
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых на тридцать лет и 10-20% даунпеймента, как на Западе.
Га?!
Какой квартирный движ начнется, представляешь себе?!
Отож.
И это вопрос очень короткого времени. Новая власть обязательно возьмется за решение этого вопроса. Если это вам надо и вы будете на нее давить.
Ты совсем одичал и стал невменяемым.
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Libo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:01
Libo написав:
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06
Ха-ха
СП500 закрылся на отметке - 2999,91 снайперы блин
Доу - 27088
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:10
Pupsik написав: Libo написав:
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
можно 50% отсуммы положить в кредит и взять под 16.9% кредит и остальные 50 положить в ОВГЗ под 16-18. Кредит на 5 лет под 0%.[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11
Это основной признак современного человека?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:12
Pupsik написав: Libo написав:
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
В валюте. Ты откажешься? В Европе за хранение денег в банке надо платить банку за эту услугу. Минусовые вклады. А вам бы с удовольствием дали под 1%. Но вам для этого надо только бросить воровать и брать взятки. И тут же вашим банкам будет под 1%. И не через год-два, а уже через месяц.
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Libo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:28
Libo написав:
Киев будет одним из крупнейших европейских мегаполисов.
...Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
– Да! – кричал он. – Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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