RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 151
вище 25.65
50%
76
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Никому мы не нужны
нужны те кто приносит пользу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 06.04.16
Подякував: 696 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:53

  hxbbgaf написав:Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.


Бред.
Я, укроп, нужен Америке как очень высокоплачиваемый работник. Если ты тупик, то ты ей не нужен. Как не нужен ей тупой немец или француз. Ей нужны не какие-то нации, а определенные умения и знания.
Беня ОВГЗ покупать не может, т.к. его все зарубежные активы арестованы и он может брать только себе на жизнь.
Про квартиры, кому твои маломерные однушки нужны? Тем более на окраине? Студенты, начинающие трудовую жизнь небогатые молодые люди, молодые семьи и временные половые сожители ...
Откуда у них возьмутся эти 18-19 тыщ, чтоб это сразу оплатить?
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых на тридцать лет и 10-20% даунпеймента, как на Западе.
Га?!
Какой квартирный движ начнется, представляешь себе?!
Отож.
И это вопрос очень короткого времени. Новая власть обязательно возьмется за решение этого вопроса. Если это вам надо и вы будете на нее давить.
Ты совсем одичал и стал невменяемым. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7199
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:01

  Libo написав:А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых


4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 07.06.12
Подякував: 718 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06

Ха-ха

СП500 закрылся на отметке - 2999,91 снайперы блин :mrgreen: :mrgreen:

Доу - 27088
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34063
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3336 раз.
Подякували: 6874 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:10

  Pupsik написав:
  Libo написав:А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых


4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...


можно 50% отсуммы положить в кредит и взять под 16.9% кредит и остальные 50 положить в ОВГЗ под 16-18. Кредит на 5 лет под 0%.
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11

  Libo написав:......
Современный человек. Могу любого нах послать.
8) 8) 8)

Это основной признак современного человека?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13583
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3880 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:12

  Pupsik написав:
  Libo написав:А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых


4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...


В валюте. Ты откажешься? В Европе за хранение денег в банке надо платить банку за эту услугу. Минусовые вклады. А вам бы с удовольствием дали под 1%. Но вам для этого надо только бросить воровать и брать взятки. И тут же вашим банкам будет под 1%. И не через год-два, а уже через месяц. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7199
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:28

  Libo написав:Киев будет одним из крупнейших европейских мегаполисов.

...Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
– Да! – кричал он. – Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14069
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 4027 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 1521152215231524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15253 1807851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 21:55
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435821
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (93)
11.07.2019 23:32
А-Банк (12851)
11.07.2019 23:25
Рынок ОВГЗ (932)
11.07.2019 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.