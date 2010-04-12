Додано: Чет 11 лип, 2019 21:53

hxbbgaf написав: Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18. Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.

Бред.Я, укроп, нужен Америке как очень высокоплачиваемый работник. Если ты тупик, то ты ей не нужен. Как не нужен ей тупой немец или француз. Ей нужны не какие-то нации, а определенные умения и знания.Беня ОВГЗ покупать не может, т.к. его все зарубежные активы арестованы и он может брать только себе на жизнь.Про квартиры, кому твои маломерные однушки нужны? Тем более на окраине? Студенты, начинающие трудовую жизнь небогатые молодые люди, молодые семьи и временные половые сожители ...Откуда у них возьмутся эти 18-19 тыщ, чтоб это сразу оплатить?А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых на тридцать лет и 10-20% даунпеймента, как на Западе.Га?!Какой квартирный движ начнется, представляешь себе?!Отож.И это вопрос очень короткого времени. Новая власть обязательно возьмется за решение этого вопроса. Если это вам надо и вы будете на нее давить.Ты совсем одичал и стал невменяемым.