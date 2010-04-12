|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11
Это основной признак современного человека?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13583
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4221 раз.
- Подякували: 3880 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:12
Pupsik написав: Libo написав:
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
В валюте. Ты откажешься? В Европе за хранение денег в банке надо платить банку за эту услугу. Минусовые вклады. А вам бы с удовольствием дали под 1%. Но вам для этого надо только бросить воровать и брать взятки. И тут же вашим банкам будет под 1%. И не через год-два, а уже через месяц.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7201
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 3606 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:28
Libo написав:
Киев будет одним из крупнейших европейских мегаполисов.
...Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
– Да! – кричал он. – Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14069
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 4027 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15253
|1807851
|
Чет 11 лип, 2019 21:55
Zebra
|
|6657
|1435821
|
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
|
|159
|275336
|
|