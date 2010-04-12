|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:06
Ха-ха
СП500 закрылся на отметке - 2999,91 снайперы блин
Доу - 27088
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34063
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6874 раз.
-
- Профіль
-
23
4
2
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:10
Pupsik написав: Libo написав:
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
можно 50% отсуммы положить в кредит и взять под 16.9% кредит и остальные 50 положить в ОВГЗ под 16-18. Кредит на 5 лет под 0%.[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 856
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:12
Pupsik написав: Libo написав:
А теперь даю тебе вводную - в Украине вводится ипотека под 4% годовых
4% годовых в гривне?!!!...да Вы точно фантаст - ни сегодня, ни через год-два это не может стать реальностью...
В валюте. Ты откажешься? В Европе за хранение денег в банке надо платить банку за эту услугу. Минусовые вклады. А вам бы с удовольствием дали под 1%. Но вам для этого надо только бросить воровать и брать взятки. И тут же вашим банкам будет под 1%. И не через год-два, а уже через месяц.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7193
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 3602 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:35
По теме. Думаю завтра на межбанке будет боковик
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:44
Админы, зачем 99% сообщения тереть, уж лучше полностью
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:49
Patrick написав:
Админы, зачем 99% сообщения тереть, уж лучше полностью
Они не стыкуются с их ограниченными представлениями о мире. Молодые еще - делят мир на только черное и белое, не зная, что бывают оттенки не только серого.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2036 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:52
Libo написав: Василь-Рівне написав:
Джером Пауелл дав сигнал. Чи почує його Нацбанк України
Libo написав:
Доллар на понижение, т.к. это стратегия Трампа
Чи знизить облікову ставку НБУ наступного тижня
згадайте, як в період з 2010 по 2014 майже всі ринки, що розвиваються, включаючи наших найближчих сусідів, поступово девальвували свої національні валюти, а ми мужньо тримали «долар по 8». А чому? Тому що була мета. Чим все закінчилося відомо, і хочеться вірити, що цього разу головною метою буде все ж «сприяння економічному розвитку України», а не щось інше.
Васька, авторы подобной х. не шарят в международных финансах.
Если коротко, то руководители периферийных цб в первую очередь ориентируются на внутриэкономическую ситуацию, а не на действия феда и слова безвольного Пауэлла. Бузина в огороде далеко, а в Киеве дядько близко.
Стабильная гривна будет еще долго оставаться привлекательной для валютных спекулянтов (а скоро не просто спекулянтов, а и серьезных банкиров!) даже после существенного снижения ставки.
По мере нашего превращения в восточноевропейского экономического тигра, нам надо уже начинать думать, как противодействовать резкой ревальвации гривны.
Скоро зальют нас валютой. По горло. Главное не захлебнуться.
Все пройдет (с) Когда начнут заливать валютой, то НБУ легко включит станок и денежная масса вырастет в стране. Зачем же ее сдерживать? Торговля и так на ладан дышит, нужны денежные мешки, приехавшие за товаром в Украину.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2036 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:47
buratinyo написав:
Все пройдет (с) Когда начнут заливать валютой, то НБУ легко включит станок и денежная масса вырастет в стране. Зачем же ее сдерживать? Торговля и так на ладан дышит, нужны денежные мешки, приехавшие за товаром в Украину.
думаете "лишнюю" валюту выкупают не за эмиссионную гривну? Просто сезонный спрос на гривну совпал с желанием нерезидентов поиграть в овгз, когда совпадёт сезонный спрос на валюту и выход нерезов, маятник качнётся в обратную сторону. Когда доллар растёт у народа включается режим "паника" и начинают гребти доллары по любому курсу 28-29 пфффф
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2784
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:47
Левобережная 25,95/26,05
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:47
hxbbgaf написав:
Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает.
Так же как и вы всю свою сознательную жизнь крах всего и вся.
-
Гурман
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15253
|1808137
|
Чет 11 лип, 2019 21:55
Zebra
|
|6657
|1435879
|
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
|
|159
|275350
|
|