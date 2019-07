Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:38

hxbbgaf написав: Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18. Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.



А с чего вы решили, что ИВК тарится ОВГЗ? Такое могли себе позволить папередники, жестко контролируя всю вертикаль и горизонталь финансовой власти в стране. А у нас НБУ себе на уме, Гро с Маркаровой тоже не будет каштаны бесплатно таскать для олигархов. Тотальнсоть власти "Зе Слуг" пока под вопросом, не говоря уже про умение этой властью пользоваться в слабом государстве с шумными активистами (без сарказма). А нерезы уже вваливают в бонды по полной. Не сходится ваше уравнение. А с чего вы решили, что ИВК тарится ОВГЗ? Такое могли себе позволить папередники, жестко контролируя всю вертикаль и горизонталь финансовой власти в стране. А у нас НБУ себе на уме, Гро с Маркаровой тоже не будет каштаны бесплатно таскать для олигархов. Тотальнсоть власти "Зе Слуг" пока под вопросом, не говоря уже про умение этой властью пользоваться в слабом государстве с шумными активистами (без сарказма). А нерезы уже вваливают в бонды по полной. Не сходится ваше уравнение.

Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 12 лип, 2019 08:45, всього редагувалось 1 раз.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.