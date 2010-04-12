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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 151
вище 25.65
50%
76
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:52

Как только Нацбанк опустит свою учетную ставку на следующей неделе, ситуация на депозитном рынке может измениться..
18 июля Нацбанк будет принимать решение по новой учетной ставке. Подавляющее большинство банкиров уверено в ее снижении, и дают два прогноза:
уменьшение на 0,5% годовых — так считает 80% опрошенных UBR.ua финансистов;
уменьшение на 1% годовых — 20% опрошенных.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3884568
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:21

  zzzzzz написав:Ха-ха

СП500 закрылся на отметке - 2999,91 снайперы блин :mrgreen: :mrgreen:
Доу - 27088

Это типа их экономика за 3 года выросла в 1,5 раза :shock: ? Нi батьку - цэ нэ бабл :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

всем доброе июльское утро пятницы.
судя по наличному рынку спрос крутится на отметке 26 и вероятно межбанк тоже подтянется к этому уровню
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:38

  hxbbgaf написав:Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.


А с чего вы решили, что ИВК тарится ОВГЗ? Такое могли себе позволить папередники, жестко контролируя всю вертикаль и горизонталь финансовой власти в стране. А у нас НБУ себе на уме, Гро с Маркаровой тоже не будет каштаны бесплатно таскать для олигархов. Тотальнсоть власти "Зе Слуг" пока под вопросом, не говоря уже про умение этой властью пользоваться в слабом государстве с шумными активистами (без сарказма). А нерезы уже вваливают в бонды по полной. Не сходится ваше уравнение.
Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 12 лип, 2019 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

три дня уже банки и нал. рынок топчется на месте, в районе 26.00
падения вниз можно и не ждать?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:41

  hamster bear написав:
  hxbbgaf написав:Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.


А с чего вы решили, что ИВК тарится ОВГЗ? Такое могли себе позволить папередники, жестко контролируя всю вертикаль и горизонталь финансовой власти в стране. А у нас НБУ себе на уме, Гро с Маркаровой тоже не будет каштаны бесплатно таскать для олигархов. Тотальнсоть власти "Зе Слуг" пок апод вопросом. А нерезы уже вваливают в бонды по полной. Не сходится ваше уравнение.

Гро с Маркаровой думаю не настолько дурные лить свою зелень по 25,50 даже ради ОВГЗ, под свой вход можно попросить старика Яшу нарисовать 27,80 на краткосрок.
vitaliian
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