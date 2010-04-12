hxbbgaf написав:Не слушайте тролля, он уже лет 5 тут манну небесную обещает. Никому мы не нужны, только в качестве дешевой рабочей силы, и желательно в их стране, где есть правила и можно вести бизнес, и сырьевого придатка. Время, когда гривна укрепляется, а зарплаты подросли - скорей время для продажи недвиги, чем для покупки. ОВГЗ покупает беня, а не нерезиденты, он так легализирует свои преступные доходы и прячет от финансовых служб всего мира, которые за ним охотятся. А тут договорняк, что даже в случае дефолта ему все вернут. А квартиры не дорожают. Отслеживаю самую дешевую вторичку, маленькие гостинки - цены начинаются тыщ с 19-19.5. Ну, год-два назад может начинались с 18. Это все что весной подорожало и сейчас стоит - никто не берет, пора опять спускать до 18.
А с чего вы решили, что ИВК тарится ОВГЗ? Такое могли себе позволить папередники, жестко контролируя всю вертикаль и горизонталь финансовой власти в стране. А у нас НБУ себе на уме, Гро с Маркаровой тоже не будет каштаны бесплатно таскать для олигархов. Тотальнсоть власти "Зе Слуг" пок апод вопросом. А нерезы уже вваливают в бонды по полной. Не сходится ваше уравнение.
Гро с Маркаровой думаю не настолько дурные лить свою зелень по 25,50 даже ради ОВГЗ, под свой вход можно попросить старика Яшу нарисовать 27,80 на краткосрок.
Імпортний газ подешевшав на 9% сайт "Українська енергетика" 11.07.2019 В Україні ціна імпорту є одним з індикаторів для розрахунку вартості газу для населення У червні 2019 року до України імпортували природний газ по $196,4 (5160,5 грн). Про це заявили в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. Таким чином, у червень став найдешевшим місяцем для імпорту природного газу за останні півтора роки. У лютому 2019 митниця оформлювала газ по $290,9 (7865 грн) за 1000 куб. м, у січні - по $317,9 (8892 грн), у березні - $263 (7005 грн), квітні - $233,5 (5963 грн) за 1000 куб. м, у травні - $215,2 (5681,5 грн). У грудні імпорт 2018 року в середньому обходився по $329 (9062 грн), у листопаді - по $339,2 (9472 грн) за 1000 куб.м, у жовтні - по $323,4 (9059 грн), у вересні - $304,4 (8490,3 грн), у серпні - по $286,6, липні - $309,1, у червні - $267,4, у травні - $263,5, у квітні - $310,8, у березні - $278,7, у лютому - $261,1 і у січні - $279,4. У 2018 року імпорт природного газу з країн ЄС до України зменшився на 24,8% - до 10,6 млрд куб. м. Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" при розрахунку ціни на газ для населення враховувати середньомитну вартість природного газу зу попередній місяць.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Была барыжная мысль дотарить на свободную гривну под погашение кредита сроком до 25 числа. Но всё же сдержал себя - оставил грн на текущем. Хотя, думаю если б поднапрягся с пивденным пару дней назад по .65 (или даже .75), то в минус бы врядли к 25 числу умудрился зайти. Но время покажет, что было лучше.
Кажется, что на грн-долл. в ближайшее время высока вероятность всё чаще видеть малопонятные движения, подобные форексу, а не примитивное "летом купил - зимой слил"
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!», — подчеркнул Трамп.