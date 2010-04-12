Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:55

Імпортний газ подешевшав на 9%

сайт "Українська енергетика" 11.07.2019

В Україні ціна імпорту є одним з індикаторів для розрахунку вартості газу для населення

У червні 2019 року до України імпортували природний газ по $196,4 (5160,5 грн). Про це заявили в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

Таким чином, у червень став найдешевшим місяцем для імпорту природного газу за останні півтора роки.

У лютому 2019 митниця оформлювала газ по $290,9 (7865 грн) за 1000 куб. м, у січні - по $317,9 (8892 грн), у березні - $263 (7005 грн), квітні - $233,5 (5963 грн) за 1000 куб. м, у травні - $215,2 (5681,5 грн).

У грудні імпорт 2018 року в середньому обходився по $329 (9062 грн), у листопаді - по $339,2 (9472 грн) за 1000 куб.м, у жовтні - по $323,4 (9059 грн), у вересні - $304,4 (8490,3 грн), у серпні - по $286,6, липні - $309,1, у червні - $267,4, у травні - $263,5, у квітні - $310,8, у березні - $278,7, у лютому - $261,1 і у січні - $279,4.

У 2018 року імпорт природного газу з країн ЄС до України зменшився на 24,8% - до 10,6 млрд куб. м.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" при розрахунку ціни на газ для населення враховувати середньомитну вартість природного газу зу попередній місяць.