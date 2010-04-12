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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
уверенно идем снова к 25.5, но на коротке
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32
М2/ЗВР=445/20,6=21,6
#noFOMO
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41
Кстати и в голосовалке пока третья сверху строка рулит
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
скуплю ваши жалкие доллары по 25.2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
Напоминает Ельцина, который ложился на рельсы 14 августа 1998-го. Неужели дефолт?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:45
Вы не забыли, что все происходит в Украине? Ждать можно чего угодно.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:49
Вот еще ссылочка для Вас
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