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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1522152315241525

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 154
вище 25.65
51%
78
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
8%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

уверенно идем снова к 25.5, но на коротке
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32

  TylerTruman_ написав:М2/ЗВР=428,7/19,4=22,1 ... на травень було 21,3 грн. за 1 дол.

М2/ЗВР=445/20,6=21,6 :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41

  Nazarkino написав:мабуть буду виглядати ідіотом :D але ще цього року 25.70-25.80 ми ще побачимо

Кстати и в голосовалке пока третья сверху строка рулит :lol:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скуплю ваши жалкие доллары по 25.2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44

  Alex2007 написав:Rainbow
hxbbgaf
https://minfin.com.ua/2019/07/12/38389868/
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!», — подчеркнул Трамп.

Напоминает Ельцина, который ложился на рельсы 14 августа 1998-го. Неужели дефолт?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:45

  dima_beleb написав:три дня уже банки и нал. рынок топчется на месте, в районе 26.00
падения вниз можно и не ждать?


Вы не забыли, что все происходит в Украине? Ждать можно чего угодно.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:49

  hxbbgaf написав:Напоминает Ельцина, который ложился на рельсы 14 августа 1998-го. Неужели дефолт?


Вот еще ссылочка для Вас
https://www.geopolitica.ru/article/baze ... ne-zametil
:twisted:
Alex2007
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