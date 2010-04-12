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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
уверенно идем снова к 25.5, но на коротке
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32
М2/ЗВР=445/20,6=21,6
#noFOMO
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41
Кстати и в голосовалке пока третья сверху строка рулит
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
скуплю ваши жалкие доллары по 25.2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
Напоминает Ельцина, который ложился на рельсы 14 августа 1998-го. Неужели дефолт?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:45
Вы не забыли, что все происходит в Украине? Ждать можно чего угодно.
Опт 25,95 - 26,0
Востаннє редагувалось Burton_Hover в П'ят 12 лип, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:49
Вот еще ссылочка для Вас
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:10
ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:14
Какие банки с традиционно хорошими курсами трогуют он-лайн кроме TAC, Пивденного?
Что для этого нужно - иметь карты банка в двух валютах?
Есть ли ограничения по суммам?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:17
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.07.2019
грн за 100 доларів США 2575.34
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Похоже, к концу недели рынок окончательно успокоился и перешел в режим плавного снижения, подтвердив подозрение о том, что НБУ спровоцировал подскок, чтобы пройти путь снижения еще раз, не допуская слишком глубокой ревальвации. Открылись ниже вчерашнего закрытия, до 11 опустились на 3 копейки по бидам, сузив спред сверху, и после этого наступил полный штиль. Сейчас снова появляются намеки на попытку отскока. При этом, активная фаза торгов началась еще до 11.
НБУ вчера выкупил дежурные 20 млн.
Объем суточных сертификатов еще сократился, увеличив соответственно остатки на коррсчетах. Общая ликвидность осталась почти неизменной.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.07.2019
Усього, млн дол. США 398.6
Обороты очень хорошие, учитывая нулевой баланс интервенций НБУ, но не выбиваются из привычного диапазона. Оказалось, что крупные покупатели умеют соизмерять свои аппетиты с возможностями рынка.
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