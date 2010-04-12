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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 154
вище 25.65
51%
78
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
8%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

уверенно идем снова к 25.5, но на коротке
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:32

  TylerTruman_ написав:М2/ЗВР=428,7/19,4=22,1 ... на травень було 21,3 грн. за 1 дол.

М2/ЗВР=445/20,6=21,6 :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41

  Nazarkino написав:мабуть буду виглядати ідіотом :D але ще цього року 25.70-25.80 ми ще побачимо

Кстати и в голосовалке пока третья сверху строка рулит :lol:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скуплю ваши жалкие доллары по 25.2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44

  Alex2007 написав:Rainbow
hxbbgaf
https://minfin.com.ua/2019/07/12/38389868/
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!», — подчеркнул Трамп.

Напоминает Ельцина, который ложился на рельсы 14 августа 1998-го. Неужели дефолт?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:45

  dima_beleb написав:три дня уже банки и нал. рынок топчется на месте, в районе 26.00
падения вниз можно и не ждать?


Вы не забыли, что все происходит в Украине? Ждать можно чего угодно.
Опт 25,95 - 26,0
Востаннє редагувалось Burton_Hover в П'ят 12 лип, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:49

  hxbbgaf написав:Напоминает Ельцина, который ложился на рельсы 14 августа 1998-го. Неужели дефолт?


Вот еще ссылочка для Вас
https://www.geopolitica.ru/article/baze ... ne-zametil
:twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:10

ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:14

  greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає


Какие банки с традиционно хорошими курсами трогуют он-лайн кроме TAC, Пивденного?
Что для этого нужно - иметь карты банка в двух валютах?
Есть ли ограничения по суммам?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.07.2019
грн за 100 доларів США 2575.34
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Похоже, к концу недели рынок окончательно успокоился и перешел в режим плавного снижения, подтвердив подозрение о том, что НБУ спровоцировал подскок, чтобы пройти путь снижения еще раз, не допуская слишком глубокой ревальвации. Открылись ниже вчерашнего закрытия, до 11 опустились на 3 копейки по бидам, сузив спред сверху, и после этого наступил полный штиль. Сейчас снова появляются намеки на попытку отскока. При этом, активная фаза торгов началась еще до 11.
НБУ вчера выкупил дежурные 20 млн.
Объем суточных сертификатов еще сократился, увеличив соответственно остатки на коррсчетах. Общая ликвидность осталась почти неизменной.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.07.2019
Усього, млн дол. США 398.6
Обороты очень хорошие, учитывая нулевой баланс интервенций НБУ, но не выбиваются из привычного диапазона. Оказалось, что крупные покупатели умеют соизмерять свои аппетиты с возможностями рынка.
Сибарит
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