Денежные агрегаты в Украине выросли незначительно по сравнению с курсом $/ поєому еще не скоро будет дефолт, а гривна будет только укрепляться. И дно это 24.00 и не выше. Неужели я один это заметил? Все здесь не видят что ли, что денежная масса выросла с 2013 года на мизер! Вот главный фактор укрепления гривны. Если так и дальше будет (без мировых кризисов), то в 2020 году увидим курс па24.00 а дальше ещё ниже! Кто согласен со мной, плюсуйте!
Yuri_61 написав:Денежные агрегаты в Украине выросли незначительно по сравнению с курсом $/ поєому еще не скоро будет дефолт, а гривна будет только укрепляться. И дно это 24.00 и не выше. Неужели я один это заметил? Все здесь молчат, что денежная масса выросла с 2013 года на мизер! Вот главный фактор укрепления гривны. Если так и дальше будет (без мировых кризисов), то в 2020 году увидим курс па24.00 а дальше ещё ниже! Кто согласен со мной, плюсуйте!
... виходячи з вищенаписаного, то я "ай мАлАдеЦ!" - що зайшов 30/70 долародепо/гривнедепо... - на нерозривні! - гривневі депо("портфельні") закінчуються НАСТУПНОГО року в березні/квітні/травні/червні...(ще заб'ю стовпець на липень) - доларові депо закінчуються ЦЬОГО року в вересні/жовтні/листопаді/грудні....(ще заб'ю стовпець на січень)
п. с. ... на ремонт, переважно, використовую кредитні картки(55денки), а під них вже заготовлені гривнедепо, які закінчуються після 20-х чисел серпня/вересн/жовтня.... (не знаю, чи на цій гілці я писав.... але, "екватор" ремонту своєї "квіточки" - я перетнув! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Какие банки с традиционно хорошими курсами трогуют он-лайн кроме TAC, Пивденного? Что для этого нужно - иметь карты банка в двух валютах? Есть ли ограничения по суммам?
http://eximb.ml/kurs/ - всі банки з онлайн обміном. Раджу: ТАС, Конкорд, Радабанк, Моно, Укргаз. В кожному банку свої умови і схеми безкомісійного входу/виходу, але зазвичай вам треба гривнева карта на яку заходять гроші без комісій і доларова з якої можна знімати без комісій. Обмеження НБУ 150 тис. грн. на добу в одному банку.
Kara написав:http://eximb.ml/kurs/ - всі банки з онлайн обміном. Раджу: ТАС, Конкорд, Радабанк, Моно, Укргаз. В кожному банку свої умови і схеми безкомісійного входу/виходу, але зазвичай вам треба гривнева карта на яку заходять гроші без комісій і доларова з якої можна знімати без комісій. Обмеження НБУ 150 тис. грн. на добу в одному банку.
Дякую! Хотя он-лайновой систему назвать сложно. Она была бы онлайновой, если бы было возможно перебрасывать гривню и валюту между банками без коммиссий и он-лайн. А так все равно придется ехать в нужный банк и класть деньги на карту. Преимущество, как я понимаю только в том, что в кассе тебе не скажут "долларов нет". Но никто не мешает сделать программу "временно не работающей по техническим причинам"
Востаннє редагувалось Burton_Hover в П'ят 12 лип, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.