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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1524152515261527>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 154
вище 25.65
51%
78
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
8%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Денежные агрегаты в Украине выросли незначительно по сравнению с курсом $/
поєому еще не скоро будет дефолт, а гривна будет только укрепляться. И дно это 24.00 и не выше.
Неужели я один это заметил?
Все здесь не видят что ли, что денежная масса выросла с 2013 года на мизер!
Вот главный фактор укрепления гривны. :!:
Если так и дальше будет (без мировых кризисов), то в 2020 году увидим курс па24.00
а дальше ещё ниже!
Кто согласен со мной, плюсуйте!
Yuri_61
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:35

  Burton_Hover написав:
  greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає


Какие банки с традиционно хорошими курсами трогуют он-лайн кроме TAC, Пивденного?
Что для этого нужно - иметь карты банка в двух валютах?
Есть ли ограничения по суммам?

самый узкий спрэд в РадаБанк 25.87/26.00
иногда хорошие курсы в а-банке
ограничение 150тыс грн/день
и у пивденного нету онлайн обмена
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лип, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:37

Объем суточных сертификатов

  Сибарит написав:Объем суточных сертификатов еще сократился, увеличив соответственно остатки на коррсчетах. Общая ликвидность осталась почти неизменной.

Почему банки это делают сейчас?
Что это может значить для курса?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:у пивденного нету онлайн обмена
Ксюха знает,но скучает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:44

  vitaliian написав:
  Burton_Hover написав:
  greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає


Какие банки с традиционно хорошими курсами трогуют он-лайн кроме TAC, Пивденного?
Что для этого нужно - иметь карты банка в двух валютах?
Есть ли ограничения по суммам?

самый узкий спрэд в РадаБанк 25.87/26.00
иногда хорошие курсы в а-банке
ограничение 150тыс грн/день
и у пивденного нету онлайн обмена


а-банк это же вроде дочка привата? Но помню, что раньше, еще при Коломойском у нее были курсы поприятнее.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:45

"стратегічний стратег" ©®™

  Yuri_61 написав:Денежные агрегаты в Украине выросли незначительно по сравнению с курсом $/
поєому еще не скоро будет дефолт, а гривна будет только укрепляться. И дно это 24.00 и не выше.
Неужели я один это заметил?
Все здесь молчат, что денежная масса выросла с 2013 года на мизер!
Вот главный фактор укрепления гривны. :!:
Если так и дальше будет (без мировых кризисов), то в 2020 году увидим курс па24.00
а дальше ещё ниже!
Кто согласен со мной, плюсуйте!

... виходячи з вищенаписаного, то я "ай мАлАдеЦ!" :mrgreen: - що зайшов 30/70 долародепо/гривнедепо... - на нерозривні! :shock:
- гривневі депо("портфельні") закінчуються НАСТУПНОГО року в березні/квітні/травні/червні...(ще заб'ю стовпець на липень)
- доларові депо закінчуються ЦЬОГО року в вересні/жовтні/листопаді/грудні....(ще заб'ю стовпець на січень)

п. с.
... на ремонт, переважно, використовую кредитні картки(55денки), а під них вже заготовлені гривнедепо, які закінчуються після 20-х чисел серпня/вересн/жовтня....
(не знаю, чи на цій гілці я писав.... але, "екватор" ремонту своєї "квіточки" - я перетнув! ) :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:47

  Burton_Hover написав:
а-банк это же вроде дочка привата? Но помню, что раньше, еще при Коломойском у нее были курсы поприятнее.

а-банк братья Суркисы
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:53

  Burton_Hover написав:
  greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає


Какие банки с традиционно хорошими курсами трогуют он-лайн кроме TAC, Пивденного?
Что для этого нужно - иметь карты банка в двух валютах?
Есть ли ограничения по суммам?

http://eximb.ml/kurs/ - всі банки з онлайн обміном. Раджу: ТАС, Конкорд, Радабанк, Моно, Укргаз.
В кожному банку свої умови і схеми безкомісійного входу/виходу, але зазвичай вам треба гривнева карта на яку заходять гроші без комісій і доларова з якої можна знімати без комісій.
Обмеження НБУ 150 тис. грн. на добу в одному банку.
Kara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:56

  Kara написав:http://eximb.ml/kurs/ - всі банки з онлайн обміном. Раджу: ТАС, Конкорд, Радабанк, Моно, Укргаз.
В кожному банку свої умови і схеми безкомісійного входу/виходу, але зазвичай вам треба гривнева карта на яку заходять гроші без комісій і доларова з якої можна знімати без комісій.
Обмеження НБУ 150 тис. грн. на добу в одному банку.


Дякую! Хотя он-лайновой систему назвать сложно. Она была бы онлайновой, если бы было возможно перебрасывать гривню и валюту между банками без коммиссий и он-лайн. А так все равно придется ехать в нужный банк и класть деньги на карту. Преимущество, как я понимаю только в том, что в кассе тебе не скажут "долларов нет". Но никто не мешает сделать программу "временно не работающей по техническим причинам"
Востаннє редагувалось Burton_Hover в П'ят 12 лип, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:08

  ALEF написав:
  Сибарит написав:Объем суточных сертификатов еще сократился, увеличив соответственно остатки на коррсчетах. Общая ликвидность осталась почти неизменной.

Почему банки это делают сейчас?
Что это может значить для курса?

Я не настолько знаком с этой кухней, чтобы понимать стратегию банков.
На курсе это, скорей всего, не отразится.
Сибарит
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