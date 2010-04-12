Да, спасибо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:33
Да, спасибо
Живите своим умом!
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:36
Данилюк написал про отмену запрета на репатриацию дивидендов
Живите своим умом!
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 25,88/25,95
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:38
И дорогое золото и серебро.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:38
о массовой люстрации
Опубликован текст законопроекта Зеленского о массовой люстрации
В документе предлагается люстрировать всех должностных лиц периода с 2014 по 2019 годы - от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были освобождены по собственному желанию.
В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются относительно:
президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, председателя Национального банка...
При этом нынешний состав Рады уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава.
теперь каждая следующая власть будет люстрировать предыдущюю...
очень удобно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лип, 2019 12:43, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:40
Четвертый день подряд Межбанк рисует миску
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:42
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:49
Загальна ліквідність
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 63 188,84 (58 754,5 + 4 434,34) млн.
Овернайти - 14 119 (17 480 - 3 361) млн.
Загальна ліквідність 63 188,84 + 14 119 = 77 307,84(76 234,5+1 073,34) млн. гривень.
Не хіло так собі "Общая ликвидность осталась почти неизменной". Більше міліарда додали. Здається що НБУ викупив не 20, а 40 млн. долярів
Якщо доляр не підріс, таки пішли у двотижневі сертифікати з дохідністю на рівні не нижче 17,5 відсотків. В понеділок побачимо на скількі виросте обсяг двотижневих!
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:56
не миску а шезлонг
тем временем рада банк покупает дороже чем тас продаёт
покупаем мио долларов в тасе продаём их в раду имеем 20к на карман.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лип, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:24
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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