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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1525152615271528>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 154
вище 25.65
51%
78
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
8%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:33

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:шо опять ракета отменяется ?
Побрили хомячков по 26+ и назад к 25.5 ?
:shock:

просто zzzzz не успел откупиться, межбанк решил дать ему ещё один шанс.


Да, спасибо :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:36

Данилюк написал про отмену запрета на репатриацию дивидендов

​Стосовно впливу цього рішення на відтік валюти та майбутню курсову динаміку, вважаю, що не має причин турбуватися.

По-перше, купівля валюти на потреби репатріації дивідендів за розрахунками НБУ складає 4% від сумарного попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків.

По-друге, міжнародні резерви НБУ станом на 1 липня склали 20,6 млрд. долл., тобто є всі можливості для згладжування додаткового попиту, якщо він буде.
По-третє – за перше півріччя поточного року перерахування дивідендів за кордон (1,27 млрд. долл) було на 20% нижче, ніж за аналогічний період торік. А за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку за перше півріччя цього року було перераховано дивідендів в обсязі 1,07 млрд. долл, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,88/25,95
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:38

  vitaliian написав:Дешевый доллар и дорогая нефть. Что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины
https://strana.ua/articles/analysis/210 ... rainy.html

И дорогое золото и серебро.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:38

о массовой люстрации

Опубликован текст законопроекта Зеленского о массовой люстрации

В документе предлагается люстрировать всех должностных лиц периода с 2014 по 2019 годы - от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были освобождены по собственному желанию.

В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются относительно:

президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, председателя Национального банка...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66202

При этом нынешний состав Рады уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава.

теперь каждая следующая власть будет люстрировать предыдущюю...
очень удобно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лип, 2019 12:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:40

Четвертый день подряд Межбанк рисует миску
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:42

  Burton_Hover написав:Дякую! Хотя он-лайновой систему назвать сложно. Она была бы онлайновой, если бы было возможно перебрасывать гривню и валюту между банками без коммиссий и он-лайн.

Гривню можна без комісій через СЕП, Моно, онлайн сервіси банків і т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:49

Загальна ліквідність

  Сибарит написав:...
НБУ вчера выкупил дежурные 20 млн.
Объем суточных сертификатов еще сократился, увеличив соответственно остатки на коррсчетах. Общая ликвидность осталась почти неизменной.
...



Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 63 188,84 (58 754,5 + 4 434,34) млн.
Овернайти - 14 119 (17 480 - 3 361) млн.

Загальна ліквідність 63 188,84 + 14 119 = 77 307,84(76 234,5+1 073,34) млн. гривень.


Не хіло так собі "Общая ликвидность осталась почти неизменной". Більше міліарда додали. :evil: Здається що НБУ викупив не 20, а 40 млн. долярів :!:

Якщо доляр не підріс, таки пішли у двотижневі сертифікати з дохідністю на рівні не нижче 17,5 відсотків. В понеділок побачимо на скількі виросте обсяг двотижневих!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:56

  Burton_Hover написав:Четвертый день подряд Межбанк рисует миску

не миску а шезлонг
Зображення

тем временем рада банк покупает дороже чем тас продаёт
Зображення
покупаем мио долларов в тасе продаём их в раду имеем 20к на карман.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лип, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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  CasinoAA90 написав:Зображення

Летом вверх?

санек,пол лета позади
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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