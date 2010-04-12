Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:37
Мизантрóп написав:
санек,пол лета позади
Ещё ролики этого сезона не сносила
По курсу,экспорт у нас примерно 4 ярда в месяц,а агропродукция даёт около 2-х,так что всё внимание на поля,пока нет информации,приходит противоречивая инфа,по одним данным Жо,по другим прилично как в прошлом году.
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:42
s0v7a написав:
Не хіло так собі "Общая ликвидность осталась почти неизменной". Більше міліарда додали.
Это очень небольшое изменение, не достойное обсуждения. На такие суммы каждый день туда-сюда меняется.
s0v7a написав:
Здається що НБУ викупив не 20, а 40 млн. долярів
Кроме интервенций, на ликвидность влияют и другие факторы: операции казначейства, изменение объема наличных и прочие.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:47
somilitark написав:
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.
Кстати 60-62 мио тонн - это был прогноз минагро прошлого года. Потом факт стал неожидано выше.
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