RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1526152715281529>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 155
вище 25.65
50%
78
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
14
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:37

  Мизантрóп написав:санек,пол лета позади

Ещё ролики этого сезона не сносила :lol:
По курсу,экспорт у нас примерно 4 ярда в месяц,а агропродукция даёт около 2-х,так что всё внимание на поля,пока нет информации,приходит противоречивая инфа,по одним данным Жо,по другим прилично как в прошлом году.
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10583
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:42

  s0v7a написав:Не хіло так собі "Общая ликвидность осталась почти неизменной". Більше міліарда додали. :evil:

Это очень небольшое изменение, не достойное обсуждения. На такие суммы каждый день туда-сюда меняется.
  s0v7a написав:Здається що НБУ викупив не 20, а 40 млн. долярів :!:

Кроме интервенций, на ликвидность влияют и другие факторы: операции казначейства, изменение объема наличных и прочие.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:47

  somilitark написав:
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.


Кстати 60-62 мио тонн - это был прогноз минагро прошлого года. Потом факт стал неожидано выше.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 13.07.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:01

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.


Кстати 60-62 мио тонн - это был прогноз минагро прошлого года. Потом факт стал неожидано выше.

Почему никто не анализирует прогнозы министерства сельского хояйства сша, по украине ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34068
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6875 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:03

Сибарит


Дякую, побачив.

Купівля доляра НБУ відбивається у строчці -

1.3 Інші монетарні операції 516

Чи не так?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 798
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:08

s0v7a
Да
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:09

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  somilitark написав:
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.


Кстати 60-62 мио тонн - это был прогноз минагро прошлого года. Потом факт стал неожидано выше.

Почему никто не анализирует прогнозы министерства сельского хояйства сша, по украине ?


Міністерство сільського господарства США знизило прогноз експорту пшениці з України у 2019/2020 маркетинговому році (липень-червень) на 0,5 млн тонн – до 19 млн тонн.
Згідно зі звітом американського відомства, також знижені очікування з експорту ячменю до 4,2 млн тонн (-0,3 млн тонн) через погіршення прогнозу з виробництва даної сільгоспкультури до 8,5 млн тонн (-0,5 млн тонн).
Водночас із цим очікування з експорту кукурудзи зросли до 28 млн тонн (+1 млн тонн) за рахунок покращення прогнозу врожаю до 34 млн тонн (+1 млн тонн).

Загалом прогноз врожаю зернових у 2019/20 маркетинговому році по Україні знижено до 72,55 млн тонн (-0,5 млн тонн), а експорту – збільшений до 51,39 млн тонн (+0,2 млн тонн).
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ilosya.htm
jump
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:11

s0v7a так
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 03.12.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:30

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  somilitark написав:
Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.


Кстати 60-62 мио тонн - это был прогноз минагро прошлого года. Потом факт стал неожидано выше.

Почему никто не анализирует прогнозы министерства сельского хояйства сша, по украине ?


Я не смотрел. Сильные расхождения?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1492
З нами з: 13.07.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,90/25,97
Danik
 
Повідомлень: 344
З нами з: 30.01.12
Подякував: 276 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1526152715281529>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rainbow і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6661 1436047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 15:17
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15258 1808436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 15:04
TylerTruman_
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.