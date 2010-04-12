Ещё ролики этого сезона не сносила По курсу,экспорт у нас примерно 4 ярда в месяц,а агропродукция даёт около 2-х,так что всё внимание на поля,пока нет информации,приходит противоречивая инфа,по одним данным Жо,по другим прилично как в прошлом году. Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
somilitark написав: Можно сделать выводы,что урожай будет хороший,но не 70 мио тонн,максимум 60-62.
Кстати 60-62 мио тонн - это был прогноз минагро прошлого года. Потом факт стал неожидано выше.
Почему никто не анализирует прогнозы министерства сельского хояйства сша, по украине ?
Міністерство сільського господарства США знизило прогноз експорту пшениці з України у 2019/2020 маркетинговому році (липень-червень) на 0,5 млн тонн – до 19 млн тонн. Згідно зі звітом американського відомства, також знижені очікування з експорту ячменю до 4,2 млн тонн (-0,3 млн тонн) через погіршення прогнозу з виробництва даної сільгоспкультури до 8,5 млн тонн (-0,5 млн тонн). Водночас із цим очікування з експорту кукурудзи зросли до 28 млн тонн (+1 млн тонн) за рахунок покращення прогнозу врожаю до 34 млн тонн (+1 млн тонн).