Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:03

Сибарит





Дякую, побачив.



Купівля доляра НБУ відбивається у строчці -



1.3 Інші монетарні операції 516



Чи не так?



ВО



СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.