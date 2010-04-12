Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 11.07.2019 12.07.2019
починає діяти з: 12.07.2019 15.07.2019
100 дол. США 2580.1837 2576.0584
Доллар отыграл 0.7 копейки.
После небольшого отскока около полудня наступил новый период стабильности. Новый период роста начался после обеда и поначалу был очень скромным. Незадолго до 15 произошел скачок курса, но вряд ли в это время, да еще и в пятницу, были сколь-нибудь значимые сделки. Это подтверждается очень небольшой разницей между справочным и официальным курсами. На данный момент котировки все еще остаются ниже вчерашнего закрытия.
По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 47 копеек.
Курс ниже прошлогоднего минимума.