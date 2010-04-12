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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 155
вище 25.65
50%
78
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
14
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 11.07.2019 12.07.2019
починає діяти з: 12.07.2019 15.07.2019
100 дол. США 2580.1837 2576.0584
Доллар отыграл 0.7 копейки.
После небольшого отскока около полудня наступил новый период стабильности. Новый период роста начался после обеда и поначалу был очень скромным. Незадолго до 15 произошел скачок курса, но вряд ли в это время, да еще и в пятницу, были сколь-нибудь значимые сделки. Это подтверждается очень небольшой разницей между справочным и официальным курсами. На данный момент котировки все еще остаются ниже вчерашнего закрытия.

По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 47 копеек.
Курс ниже прошлогоднего минимума.
Сибарит
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