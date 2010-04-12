Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 11.07.2019 12.07.2019 починає діяти з: 12.07.2019 15.07.2019 100 дол. США 2580.1837 2576.0584 Доллар отыграл 0.7 копейки. После небольшого отскока около полудня наступил новый период стабильности. Новый период роста начался после обеда и поначалу был очень скромным. Незадолго до 15 произошел скачок курса, но вряд ли в это время, да еще и в пятницу, были сколь-нибудь значимые сделки. Это подтверждается очень небольшой разницей между справочным и официальным курсами. На данный момент котировки все еще остаются ниже вчерашнего закрытия.
По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 47 копеек. Курс ниже прошлогоднего минимума.
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!», — подчеркнул Трамп.
Валютным чайникам и наивным славянам не могу не сделать следующее разъяснение, а что же на самом деле имел в виду Трамп, говоря о самом сильном долларе? Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага. Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50. Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту. Прошу понимать президента правильно.