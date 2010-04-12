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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 156
вище 25.65
51%
79
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
14
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 11.07.2019 12.07.2019
починає діяти з: 12.07.2019 15.07.2019
100 дол. США 2580.1837 2576.0584
Доллар отыграл 0.7 копейки.
После небольшого отскока около полудня наступил новый период стабильности. Новый период роста начался после обеда и поначалу был очень скромным. Незадолго до 15 произошел скачок курса, но вряд ли в это время, да еще и в пятницу, были сколь-нибудь значимые сделки. Это подтверждается очень небольшой разницей между справочным и официальным курсами. На данный момент котировки все еще остаются ниже вчерашнего закрытия.

По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 47 копеек.
Курс ниже прошлогоднего минимума.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Спасибо, успел лимит провернуть)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:40

  Alex_ki написав:
greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Спасибо, успел лимит провернуть)

вообще совести нет
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:58

  Alex2007 написав:https://minfin.com.ua/2019/07/12/38389868/
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!», — подчеркнул Трамп.


Валютным чайникам и наивным славянам не могу не сделать следующее разъяснение, а что же на самом деле имел в виду Трамп, говоря о самом сильном долларе?
Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага.
Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50.
Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту.
Прошу понимать президента правильно.
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Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:29

Интересный номер сегодня Рыжик исполнил :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:54

Кто-то решил налить...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:54

  Alex_ki написав:
greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Спасибо, успел лимит провернуть)


Держали в ТАС на карте сумму или перекинули оперативно из другого банка? Интересует оперативность и мобильность такого способа покупки/продажи валюты.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:00

  Burton_Hover написав:
  Alex_ki написав:
greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Спасибо, успел лимит провернуть)


Держали в ТАС на карте сумму или перекинули оперативно из другого банка? Интересует оперативность и мобильность такого способа покупки/продажи валюты.

санёк,где логика? Оперативно перекинуть ща не вопрос
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:02

Рыжик бедняга устал прыгать по-этому под конец недели прыгнул вниз :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:04

  zzzzzz написав:Рыжик бедняга устал прыгать по-этому под конец недели прыгнул вниз :mrgreen:


"Прыгнул вниз" по-русски называется "нае...ся"
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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