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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 156
вище 25.65
51%
79
25.55 - 25.6499
12%
19
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
14
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:07

  Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага.
Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50.
Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту.
Прошу понимать президента правильно.
8) 8) 8)
Зображення


Где в Украине купить эти золотые полтинники ? :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:17

  Сибарит написав:Интересный номер сегодня Рыжик исполнил :lol:
-D5mCBMGSB0[/youtube]


краткое содержание сегодняшнего межбанка
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:36

  vitaliian написав:Дешевый доллар и дорогая нефть. Что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины
https://strana.ua/articles/analysis/210 ... rainy.html


Страна уа ?.. даже читать не буду

sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:49

и снова индекс Биг Мака

Издание The Economist обнародовало обновленные данные по рейтингу мировых валют: так называемый индекс Биг Мака: - стоимость гривны недооценена на 61,3%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,93 грн за $1, сообщает издание "Зеркало недели. Украина".

В начале года по индексу Биг Мака украинская валюта была недооценена на 65,2%.

Руководство по тому, находятся ли валюты на "правильном" уровне, основано на теории паритета покупательной способности, который предполагает, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, который уравнял бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае, бургер) в любых двух странах, напоминает ZN.UA.

"Индекс Биг Мака" был разработан The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах. Стоит отметить, что так называемая "бургерномика" никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса. В то же время, "индекс Биг-Мака" - де-факто международный стандарт, который включен в ряд экономических учебников.

https://interfax.com.ua/news/economic/599783.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:54

  Alex2007 написав:
  Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага.
Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50.
Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту.
Прошу понимать президента правильно.
8) 8) 8)
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Где в Украине купить эти золотые полтинники ? :?:

https://www.goldsilver.org.ua/product-category/gold/
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:02

Сьогодні Нафтогаз успішно розмістила два транші єврооблігацій, деноміновані в євро та доларах США:

- €600m 7.125% 5 років

та

- $335m @ 7.375% 3 роки.

Сумарний обсяг випуску перевищує $1 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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