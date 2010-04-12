Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:49

Издание The Economist обнародовало обновленные данные по рейтингу мировых валют: так называемый индекс Биг Мака: - стоимость гривны недооценена на 61,3%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,93 грн за $1, сообщает издание "Зеркало недели. Украина".В начале года по индексу Биг Мака украинская валюта была недооценена на 65,2%.Руководство по тому, находятся ли валюты на "правильном" уровне, основано на теории паритета покупательной способности, который предполагает, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, который уравнял бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае, бургер) в любых двух странах, напоминает ZN.UA."Индекс Биг Мака" был разработан The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах. Стоит отметить, что так называемая "бургерномика" никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса. В то же время, "индекс Биг-Мака" - де-факто международный стандарт, который включен в ряд экономических учебников.