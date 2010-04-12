Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага. Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50. Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту. Прошу понимать президента правильно.
Alex2007 написав:Где в Украине купить эти золотые полтинники ?
Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше.
Слиток это просто слиток. Кусок металла. Сляб. Его можно только сдать на металлолом. А монета есть денежный знак государства, обязательный к приему в качестве платежного средства, реальная стоимость которого определяется с учетом золотого содержания. Монета - это как паспорт государства, т.е. обладатель полноценный гражданин. А слиток - это как ты на улице со справкой об освобождении, Федот да не тот. Мы с тобой уже миллион раз этот вопрос обсуждали, а ты продолжаешь дурачком прикидываться. Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки? Знаешь все причины? Если бы ты знал все ньюансы этого обстоятельства, ты бы в корне пересмотрел свою золотую жизненную позицию, а свои нынешние взгляды несостоятельными и позорными.