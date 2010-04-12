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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:24
Всё расхватали!
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Ratatui
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:31
hxbbgaf написав: Alex2007 написав:
Где в Украине купить эти золотые полтинники ?
Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше.
Слиток это просто слиток. Кусок металла. Сляб. Его можно только сдать на металлолом.
А монета есть денежный знак государства, обязательный к приему в качестве платежного средства, реальная стоимость которого определяется с учетом золотого содержания.
Монета - это как паспорт государства, т.е. обладатель полноценный гражданин.
А слиток - это как ты на улице со справкой об освобождении, Федот да не тот.
Мы с тобой уже миллион раз этот вопрос обсуждали, а ты продолжаешь дурачком прикидываться.
Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки? Знаешь все причины? Если бы ты знал все ньюансы этого обстоятельства, ты бы в корне пересмотрел свою золотую жизненную позицию, а свои нынешние взгляды несостоятельными и позорными.
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Libo
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:42
Ratatui написав:
Всё расхватали!
Нет в наличии.
Их как правило всегда можно купить и в Украине, в золотых лавках. В Америке - всегда свободно и в неограниченных количествах. Сегодняшняя стоимость - $1430.
Вторая по популярности - юаровский крюгеранд.
Потом 50 мексиканских песо - 1,25 унции - самая крупная на сегодня золотая монета.
В Украине очень популярен наш Архистратиг. Выгребают граждане самой бедной европейской страны тиражи этого продукта мгновенно.
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Libo
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:49
Libo написав:
Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки?
не покупают американцы слитки?
ты растворитель начал пить?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:55
Yuri_T написав: Libo написав:
Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки?
не покупают американцы слитки?
ты растворитель начал пить?
Нет. Американцы слитки не покупают вообще. Исключительно монеты.
А ты не знал? Я удивляюсь твоему невежеству ...
На поверхности лежит следующее объяснение. Во время конфискации золота у населения в США в 1933 году у пипла забирали всё золото за исключением золотых монет. Мол, с тех пор в народе особое доверие к монетам ...
Да, было именно так. Но всё же это отмазка для непосвященных.
На самом деле причина этого явления намного серьезнее и таинственнее, и связана она с будущей денежной системой и грядущими денежнообращенческими событиями, участниками которых мы с вами скоро станем.
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Libo
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