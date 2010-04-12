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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1528152915301531

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 157
вище 25.65
50%
79
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
14
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:24

  dima_beleb написав:
  Alex2007 написав:
  Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага.
Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50.
Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту.
Прошу понимать президента правильно.
8) 8) 8)
Зображення


Где в Украине купить эти золотые полтинники ? :?:

https://www.goldsilver.org.ua/product-category/gold/


Всё расхватали! :shock: Нет в наличии.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:31

  hxbbgaf написав:
  Alex2007 написав:Где в Украине купить эти золотые полтинники ? :?:

Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше.


Слиток это просто слиток. Кусок металла. Сляб. Его можно только сдать на металлолом.
А монета есть денежный знак государства, обязательный к приему в качестве платежного средства, реальная стоимость которого определяется с учетом золотого содержания.
Монета - это как паспорт государства, т.е. обладатель полноценный гражданин.
А слиток - это как ты на улице со справкой об освобождении, Федот да не тот.
Мы с тобой уже миллион раз этот вопрос обсуждали, а ты продолжаешь дурачком прикидываться.
Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки? Знаешь все причины? Если бы ты знал все ньюансы этого обстоятельства, ты бы в корне пересмотрел свою золотую жизненную позицию, а свои нынешние взгляды несостоятельными и позорными.

:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:42

  Ratatui написав:
Всё расхватали! :shock: Нет в наличии.


Их как правило всегда можно купить и в Украине, в золотых лавках. В Америке - всегда свободно и в неограниченных количествах. Сегодняшняя стоимость - $1430.
Вторая по популярности - юаровский крюгеранд.
Потом 50 мексиканских песо - 1,25 унции - самая крупная на сегодня золотая монета.
В Украине очень популярен наш Архистратиг. Выгребают граждане самой бедной европейской страны тиражи этого продукта мгновенно. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:49

  Libo написав:Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки?

не покупают американцы слитки?
ты растворитель начал пить?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:55

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки?

не покупают американцы слитки?
ты растворитель начал пить?


Нет. Американцы слитки не покупают вообще. Исключительно монеты.
А ты не знал? Я удивляюсь твоему невежеству ...
На поверхности лежит следующее объяснение. Во время конфискации золота у населения в США в 1933 году у пипла забирали всё золото за исключением золотых монет. Мол, с тех пор в народе особое доверие к монетам ...
Да, было именно так. Но всё же это отмазка для непосвященных.
На самом деле причина этого явления намного серьезнее и таинственнее, и связана она с будущей денежной системой и грядущими денежнообращенческими событиями, участниками которых мы с вами скоро станем.

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Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:10

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:Денежные агрегаты в Украине выросли незначительно по сравнению с курсом $/
поєому еще не скоро будет дефолт, а гривна будет только укрепляться. И дно это 24.00 и не выше.
Неужели я один это заметил?
Все здесь молчат, что денежная масса выросла с 2013 года на мизер!
Вот главный фактор укрепления гривны. :!:
Если так и дальше будет (без мировых кризисов), то в 2020 году увидим курс па24.00
а дальше ещё ниже!
Кто согласен со мной, плюсуйте!

... виходячи з вищенаписаного, то я "ай мАлАдеЦ!" :mrgreen: - що зайшов 30/70 долародепо/гривнедепо... - на нерозривні! :shock:
- гривневі депо("портфельні") закінчуються НАСТУПНОГО року в березні/квітні/травні/червні...(ще заб'ю стовпець на липень)
- доларові депо закінчуються ЦЬОГО року в вересні/жовтні/листопаді/грудні....(ще заб'ю стовпець на січень)

п. с.
... на ремонт, переважно, використовую кредитні картки(55денки), а під них вже заготовлені гривнедепо, які закінчуються після 20-х чисел серпня/вересн/жовтня....
(не знаю, чи на цій гілці я писав.... але, "екватор" ремонту своєї "квіточки" - я перетнув! ) :P

тримайте нас в курсі !

І на фоні вашого офтопу

Приват мені підвищив ліміт для оплати частинами до 17 500 грн чого б такого Імпорнтого прикупити ? холодильника ще одного чи то пак ще одного телевізора чи то зібрати ще одного ПК ? підкажіть дружно форумом :) щось фантазія підкачує
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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  vitaliian написав:Опубликован текст законопроекта Зеленского о массовой люстрации
...
теперь каждая следующая власть будет люстрировать предыдущюю...
очень удобно.

знаете... я только за :) только слово люстрацию я бы поменял на что-то типа расстрел :lol: теперь об этом можно писать открыто раз Надежду Савченко и Рубана уже выпустили ? или скоро выпустят ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 лип, 2019 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:16

  Alex2007 написав:
  Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага.
Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50.
Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту.
Прошу понимать президента правильно.
8) 8) 8)
Зображення


Где в Украине купить эти золотые полтинники ? :?:
Либо нам привезет ! с наценкой в 1% ? :lol:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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